गाजियाबाद वाले ध्यान दें! हिंडन एयरफोर्स स्टेशन की ओर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, उड़ाने भी रद्द

भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल और मुख्य कार्यक्रम के कारण 6 से 8 अक्तूबर तक हिंडन एयरपोर्ट से पांच शहरों की कई उड़ानें रद्द रहेंगी, साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने हिंडन एयरफोर्स स्टेशन की ओर भारी डायवर्जन प्लान जारी कर दिया है।

भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस समारोह से पहले सोमवार को फुल ड्रेस रिहर्सल के चलते तीन दिन तक हिंडन एयरपोर्ट से कई उड़ानें रद्द रहेंगी। आठ अक्तूबर को हिंडन एयरफोर्स स्टेशन की ओर कोई भी भारी व्यावसायिक वाहन नहीं जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन प्लान जारी कर दिया है।

हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर तीन साल बाद स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। मुख्य समारोह से पहले वायुसेना सोमवार को फुल ड्रेस रिहर्सल करेगी। आठ अक्तूबर को मुख्य परेड होगी। एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह परेड की सलामी लेंगे। वहीं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थलसेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी समेत कई वीआईपी भी मौजूद रहेंगे।

चर्चा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आयोजन में शिरकत कर सकते हैं। इस वजह से छह से आठ अक्तूबर तक सुबह साढ़े आठ बजे से साढ़े 11 बजे तक एयर स्पेस हिंडन सिविल टर्मिनल के लिए बंद रहेगा। पांच शहरों की उड़ान रद्द की गई हैं। एयरफोर्स स्टेशन गोल चक्कर की ओर भारी व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।

ये मार्ग प्रतिबंधित रहेंगे एएलटी चौराहा से रोटरी गोल चक्कर की ओर भारी वाहन नहीं जा पाएंगे। हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन से रोटरी गोल चक्कर की ओर, रोटरी गोल चक्कर से नागद्वार की ओर भी भारी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। करहेड़ा कट जीटी रोड से हिंडन एयरफोर्स गोल चक्कर की ओर, मोहननगर से गोल चक्कर की ओर और करन गेट गोल चक्कर से गोल चक्कर की ओर भी आवाजाही नहीं होगी।

यह उड़ानें रद्द रहेंगी एयर इंडिया एक्सप्रेस : 6 अक्तूबर- बेंगलुरू, चेन्नई, भुवनेश्वर, वाराणसी की आने और जाने वाली उड़ान

7-8 अक्तूबर: बेंगलुरू, चेन्नई, भुवनेश्वर, वाराणसी, पटना की आने और जाने वाली उड़ान