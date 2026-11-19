25 दिन में होगीं 52 लाख शादियां, कितने लाख करोड़ के कारोबार का अनुमान?
देश में शादियों का सीजन शुरू होने जा रहा है और इसके साथ ही बाजारों में भी रौनक बढ़ने वाली है। इस बार महज 25 दिनों के भीतर देशभर में करीब 52 लाख शादियां होने का अनुमान है। जानिए इन शादियों से कितने लाख करोड़ रुपये का कारोबार होने की संभावना है।
देश में शादियों का सीजन शुरू होने जा रहा है और इसके साथ ही बाजारों में भी रौनक बढ़ने वाली है। इस बार महज 25 दिनों के भीतर देशभर में करीब 52 लाख शादियां होने का अनुमान है। इन शादियों से 7.50 लाख करोड़ रुपये का कारोबार होने की संभावना है। सोने-चांदी के आभूषण, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, होटल, कैटरिंग और सजावट से जुड़े कारोबार को इसका बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। दिल्ली-एनसीआर में ही करीब पांच लाख शादियां होने का अनुमान है, जिनसे 2.50 लाख करोड़ रुपये का कारोबार हो सकता है।
21 नवंबर से शुरू होगा शादियों का सीजन
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के मुताबिक, 21 नवंबर से 15 दिसंबर 2026 तक देश में शादियों का पहला बड़ा सीजन रहेगा। इसके बाद मलमास शुरू होने के कारण करीब एक महीने तक शुभ विवाह नहीं होंगे। कैट की रिसर्च इकाई ने 25 राज्यों के प्रमुख बाजारों में सर्वे और 300 से अधिक व्यापारिक नेताओं तथा 550 व्यापारिक संगठनों से बातचीत के आधार पर ये अनुमान तैयार किए हैं।
किस कारोबार में कितना पैसा आएगा?
कैट के अनुमान के मुताबिक, कुल 7.50 लाख करोड़ रुपये के कारोबार में से 4.05 लाख करोड़ रुपये वस्तुओं की खरीदारी से आएंगे, जबकि 3.45 लाख करोड़ रुपये सेवाओं के कारोबार से मिलने की संभावना है। वस्तुओं की खरीदारी में सबसे ज्यादा 1.20 लाख करोड़ रुपये आभूषणों पर खर्च होने का अनुमान है। इसके अलावा कपड़ों और साड़ियों पर 90 हजार करोड़ रुपये, उपहार एवं विवाह संबंधी सामान पर 37,500 करोड़ रुपये और किराना, सब्जियों तथा खाद्य सामग्री पर भी 37,500 करोड़ रुपये का कारोबार हो सकता है।
इलेक्ट्रॉनिक्स, मिठाइयों, फर्नीचर और घरेलू सामान का कारोबार भी करीब 30-30 हजार करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। वहीं, सेवाओं में कैटरिंग और खानपान से 75 हजार करोड़ रुपये, विवाह स्थल, बैंक्वेट हॉल और होटलों से 60 हजार करोड़ रुपये तथा इवेंट मैनेजमेंट और वेडिंग प्लानिंग से 37,500 करोड़ रुपये का कारोबार होने की संभावना है। सजावट, परिवहन, फोटोग्राफी और ब्यूटी सेवाओं को भी बड़ा फायदा मिल सकता है।
दिल्ली-NCR में 2.50 लाख करोड़ का कारोबार
कैट के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में करीब पांच लाख शादियां होने की संभावना है। इससे लगभग 2.50 लाख करोड़ रुपये का कारोबार हो सकता है। चांदनी चौक, सदर बाजार, करोल बाग, लाजपत नगर, गांधी नगर और कमला नगर जैसे बाजारों में शादी की खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है।
1.25 करोड़ लोगों को मिलेगा रोजगार
शादी का यह सीजन कारोबार के साथ रोजगार के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होगा। कैट का अनुमान है कि इससे देशभर में करीब 1.25 करोड़ अस्थायी, मौसमी और अंशकालिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इनमें कैटरर्स, डेकोरेटर, फोटोग्राफर, फूल विक्रेता, ब्यूटीशियन, परिवहन व्यवसायी और होटल कर्मचारियों समेत कई क्षेत्रों के लोग शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें