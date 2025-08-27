नोएडा के कारोबार पर ट्रंप के टैरिफ बम का असर, अमेरिका के खरीदारों ने ऑर्डर लेना बंद किया

भारत से अमेरिका निर्यात होने वाले उत्पादों पर बुधवार से 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगने के बाद गौतमबुद्ध नगर के उद्यमियों का कारोबार प्रभावित हुआ है, जिससे कंपनियों में छंटनी होने की आशंका बढ़ गई है।

भारत से अमेरिका निर्यात होने वाले उत्पादों पर बुधवार से 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगने के बाद कुल 50 फीसदी शुल्क लगने लगेगा। टैरिफ बढ़ने से अमेरिका के खरीदारों ने गौतमबुद्ध नगर के उद्यमियों से ऑर्डर लेना फिलहाल बंद कर दिया है। उद्यमियों का कहना है कि इससे कारोबार घटने और कंपनियों में छंटनी होने की आशंका बढ़ गई है।

जिले में 20 हजार से अधिक औद्योगिक इकाइयां है, जिनमें 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है। उद्यमियों के अनुसार, जिले से विश्व के विभिन्न देशों को 92 हजार करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न उत्पाद निर्यात किए जाते हैं। इसमें 33 प्रतिशत अकेले अमेरिका में निर्यात किया जाता है।

ये सामान किया जाता है निर्यात जिले से अमेरिका में गारमेंट, हस्तशिल्प, हथकरघा, लेदर, ऑटो पार्ट्स और संचार के उपकरणों का निर्यात किया जाता है। इससे शहर के कारोबारियों को अच्छा मुनाफा भी हो रहा था। एक के बाद एक टैरिफ लगने से उद्यमियों की चिंता काफी बढ़ गई है। एनएसईजेड में लेदर की फैक्टरी के मालिक कपिल मेहता ने बताया कि उनकी इकाई अमेरिका को लेदर के जूते समेत लेदर के अन्य सामान का निर्यात करती है। उन्होंने बताया कि अब एक के बाद एक 25 प्रतिशत टैरिफ बढ़ने से कारोबार प्रभावित होने की आशंका है। अब अतिरिक्त टैरिफ से कारोबार पर संकट पैदा कर दिए है। उन्होंने बताया कि अमेरिका के खरीदारों ने ऑर्डर पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। उन्होंने बताया कि खरीदारों ने ई-मेल से संदेश भेजा है कि अभी ऑर्डर रोक दिया जाए।

क्या कह रहे कारोबारी? वहीं, एनएसईडी में ऑटो पार्ट्स का कारोबार करने वाले एसके जैन ने बताया कि अमेरिका के साथ उनका फैक्टरी से सालाना 40 से 50 करोड़ रुपये का कारोबार होता है। अब नए वित्त वर्ष में टैरिफ वार शुरू हो गया है। एक बार फिर 25 प्रतिशत टैरिफ बुधवार से लागू हो गया है। इससे कारोबार चौपट होने का खतरा सता रहा है। जब तक दोनों देशों के बीच टैरिफ को लेकर समझौता नहीं हो जाता है, तब तक चिंता बनी रहेगी। इससे निर्यातक और खरीदारों का तनाव बना रहेगा। इसके साथ ही बढ़ी हुई कीमतों पर अमेरिका के लोगों को ही कीमत चुकानी ही पड़ेगी। ऐसे में बढ़ती हुई कीमतों पर वस्तु की मांग कम हो जाती है। इससे कारोबार में गिरावट आने का डर सता रहा है। अभी अमेरिका के खरीदारों ने ऑर्डर की मात्रा घटा दी है।