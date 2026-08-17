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भारत आज दिल्ली में करेगा ब्रिक्स के पर्यावरण ग्रुप बैठक की मेजबानी, जानें 2 दिन का पूरा प्लान

By Praveen Sharma
नई दिल्ली, भाषा
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भारत की मेजबानी में सोमवार को ब्रिक्स पर्यावरण वर्किंग ग्रुप (ईडब्ल्यूजी) और जलवायु परिवर्तन व सतत विकास पर संपर्क समूह की अधिकारी स्तर की बैठक होगी जबकि मंगलवार को सदस्य देशों की 12वीं मंत्री स्तरीय बैठक होगी।

Bharat Mandapam in New Delhi
भारत मंडपम

भारत 18 अगस्त को दिल्ली के भारत मंडपम में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करने जा रहा है। इससे पहले 17 अगस्त को पर्यावरण वर्किंग ग्रुप और जलवायु परिवर्तन व सतत विकास पर कॉन्टैक्ट ग्रुप के ब्रिक्स वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक होगी। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी एक बयान में कहा गया कि यह कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में 'भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026' की मुख्य थीम , 'लचीलापन, नवोन्मेष, सहयोग और निरंतरता के लिए निर्माण'के तहत आयोजित किया जाएगा।

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11 साल पहले मॉस्को में हुई थी ब्रिक्स ईडब्ल्यूजी की स्थापना

BRICS पर्यावरण कार्य समूह (EWG) की स्थापना 2015 में मॉस्को में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान की गई थी। इसकी परिकल्पना संगठन के एक ऐसे मंच के तौर पर की गई, जहां सदस्य देश पर्यावरण से जुड़ी बुनियादी प्राथमिकताओं पर ध्यान दे सकें, अपने अनुभव साझा कर सकें, बेहतरीन तरीकों का आदान-प्रदान कर सकें और ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच सामूहिक कार्रवाई को मजबूत कर सकें।

वहीं, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर संपर्क समूह (Contact Group) की स्थापना 2024 में BRICS सदस्य देशों के बीच जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर सहयोग के लिए एक प्रभावी तंत्र के रूप में की गई थी।

पर्यावरण सुधार पर साथ आकर होगी बात

बयान में कहा गया है कि ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में सदस्य देशों के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, नीति-निर्माता और विशेषज्ञ एक साथ आएंगे ताकि वे अहम मुद्दों पर चर्चा कर सकें, आम सहमति बना सकें और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत कर सकें। इसमें कहा गया है कि वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में एक उद्घाटन सत्र और ब्रिक्स ईब्ल्यूजी तथा जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर संपर्क समूह की प्राथमिकताओं पर चर्चा शामिल होगी।

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बैठक में इन मुद्दों पर होगी चर्चा

मंत्रालय ने कहा कि बैठक की प्राथमिकताओं में सतत जीवन-शैली को बढ़ावा देना, पौधारोपण, जंगल की आग का प्रबंधन और आपदाओं का सामना करने की क्षमता विकसित करना शामिल है।

बयान में कहा गया है कि ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक के दौरान परिणामी दस्तावेज और विषयगत चर्चाओं पर बातचीत की जाएगी। ये चर्चाएं पर्यावरण सहयोग और सतत विकास के प्रति ब्रिक्स सदस्य देशों की सामूहिक प्रतिबद्धता की जानकारी देंगी। अध्यक्षता के हिस्से के रूप में, भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के तहत केंद्रित गतिविधियों के लिए चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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