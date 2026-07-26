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काम की बात: अब घर बैठे पार्सल और स्पीड पोस्ट विदेश भेजने की सुविधा शुरू, जानिए इसका तरीका

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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अगर आप भी कोई पार्सल या स्पीड पोस्ट विदेश भेजना चाहते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। डाक विभाग ने लोगों को घर बैठे यह सुविधा देने के लिए एक नई ऑनलाइन सेवा शुरू की है। इसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। 

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भारतीय डाक स्पीड पोस्ट सुविधा एआई निर्मित तस्वीर

अमन वत्स, गाजियाबाद

गाजियाबाद जनपद के लोगों को अब विदेश में रहने वाले अपने परिजनों, मित्रों तक स्पीड पोस्ट और पार्सल भेजने के लिए डाकघर जाने की जरूरत नहीं होगी। डाक विभाग के क्लिक एन बुक सेवा के जरिये लोग घर से ही विदेश में पार्सल भेज सकते हैं।

इस सेवा का लाभ लेने के लिए लोगों को क्लिक एन बुक सेवा पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बुकिंग के बाद नजदीकी डाकघर से कर्मचारी उनके घर आएंगे और उनका पार्सल लेकर चले जाएंगे।

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घर से ही बैठकर पार्सल भेजने की सुविधा

डाक विभाग जनपद में लगातार अपनी सुविधाओं में विस्तार कर रहा है। इसमें जिले में तीन नए उप-डाकघर खोलने से लेकर डाकघरों में सुविधाओं में विस्तार करना शामिल है। डाक विभाग की क्लिक एन बुक सेवा के जरिए लोग घर से ही बैठकर अपने पार्सल विदेशों तक अपने परिवार और मित्रों तक भेज सकते हैं। इससे उन्हें डाकघर जाने की जरूरत नहीं होगी।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा

वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर गाजियाबाद मंडल विशाल कुमार पाठक ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए सबसे पहले लोगों को इस पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद वह क्लिक एन बुक सेवा के माध्यम से स्पीड पोस्ट, पार्सल की ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। बुकिंग के दौरान भेजने वाले और प्राप्तकर्ता का पूरा पता, मोबाइल नंबर तथा पार्सल से संबंधित आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी। निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के बाद बुकिंग पूरी हो जाएगी। उन्होंने बताया कि बुकिंग होने के बाद करीबी डाकघर से कर्मचारी तय समय पर संबंधित पते पर पहुंचेंगे और पार्सल लेकर चले जाएंगे। इस सुविधा से लोगों को काफी राहत मिलेगी। खासकर वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, व्यस्त नौकरीपेशा लोगों और छोटे कारोबारियों को इस सुविधा से काफी राहत मिलेगी। यह सेवा विदेशों में पार्सल भेजने की प्रक्रिया को अधिक सरल, सुरक्षित और पारदर्शी बनाएगी। वहीं क्लिक एन बुक सेवा के माध्यम से ही देश के किसी भी राज्य में स्पीड पोस्ट, पार्सल भेजने की शुरुआत भी पूर्व में हो चुकी है। इसके लिए भी वही निर्धारित प्रक्रिया है।

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पार्सल ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे

ऑनलाइन बुकिंग होने के बाद पार्सल की हर गतिविधि का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। लोग अपने पार्सल की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकेंगे, जिससे उसकी बेहतर निगरानी संभव होगी और पार्सल की डिलीवरी संबंधी जानकारी समय-समय पर मिलती रहेगी। डाक विभाग का मानना है कि छोटे उद्योगों और विदेशों में रहने वाले परिजनों को उपहार या जरूरी दस्तावेज भेजने वाले लोगों के लिए यह सेवा काफी उपयोगी साबित होगी। साथ ही वे इसे ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकेंगे।

त्योहारों पर सहूलियत होगी

रक्षाबंधन आने से काफी दिन पहले से ही सभी डाकघर में राखी भेजने के लिए भीड़ लग जाती है। डाकघर में स्थित काउंटर पर लंबी लाइन दिखाई देती है। इसके चलते कई बार बहनों की राखी उस दिन बुक नहीं हो पाती है। ऐसे में क्लिक एन बुक सेवा के जरिए बहनें अब ऑनलाइन पार्सल बुक कर अपने दूर रह रहे भाइयों को राखी भेज सकती हैं। इससे उन्हें डाक घर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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