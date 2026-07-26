अगर आप भी कोई पार्सल या स्पीड पोस्ट विदेश भेजना चाहते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। डाक विभाग ने लोगों को घर बैठे यह सुविधा देने के लिए एक नई ऑनलाइन सेवा शुरू की है। इसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी।

अमन वत्स, गाजियाबाद गाजियाबाद जनपद के लोगों को अब विदेश में रहने वाले अपने परिजनों, मित्रों तक स्पीड पोस्ट और पार्सल भेजने के लिए डाकघर जाने की जरूरत नहीं होगी। डाक विभाग के क्लिक एन बुक सेवा के जरिये लोग घर से ही विदेश में पार्सल भेज सकते हैं।

इस सेवा का लाभ लेने के लिए लोगों को क्लिक एन बुक सेवा पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बुकिंग के बाद नजदीकी डाकघर से कर्मचारी उनके घर आएंगे और उनका पार्सल लेकर चले जाएंगे।

घर से ही बैठकर पार्सल भेजने की सुविधा डाक विभाग जनपद में लगातार अपनी सुविधाओं में विस्तार कर रहा है। इसमें जिले में तीन नए उप-डाकघर खोलने से लेकर डाकघरों में सुविधाओं में विस्तार करना शामिल है। डाक विभाग की क्लिक एन बुक सेवा के जरिए लोग घर से ही बैठकर अपने पार्सल विदेशों तक अपने परिवार और मित्रों तक भेज सकते हैं। इससे उन्हें डाकघर जाने की जरूरत नहीं होगी।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर गाजियाबाद मंडल विशाल कुमार पाठक ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए सबसे पहले लोगों को इस पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद वह क्लिक एन बुक सेवा के माध्यम से स्पीड पोस्ट, पार्सल की ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। बुकिंग के दौरान भेजने वाले और प्राप्तकर्ता का पूरा पता, मोबाइल नंबर तथा पार्सल से संबंधित आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी। निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के बाद बुकिंग पूरी हो जाएगी। उन्होंने बताया कि बुकिंग होने के बाद करीबी डाकघर से कर्मचारी तय समय पर संबंधित पते पर पहुंचेंगे और पार्सल लेकर चले जाएंगे। इस सुविधा से लोगों को काफी राहत मिलेगी। खासकर वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, व्यस्त नौकरीपेशा लोगों और छोटे कारोबारियों को इस सुविधा से काफी राहत मिलेगी। यह सेवा विदेशों में पार्सल भेजने की प्रक्रिया को अधिक सरल, सुरक्षित और पारदर्शी बनाएगी। वहीं क्लिक एन बुक सेवा के माध्यम से ही देश के किसी भी राज्य में स्पीड पोस्ट, पार्सल भेजने की शुरुआत भी पूर्व में हो चुकी है। इसके लिए भी वही निर्धारित प्रक्रिया है।

पार्सल ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे ऑनलाइन बुकिंग होने के बाद पार्सल की हर गतिविधि का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। लोग अपने पार्सल की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकेंगे, जिससे उसकी बेहतर निगरानी संभव होगी और पार्सल की डिलीवरी संबंधी जानकारी समय-समय पर मिलती रहेगी। डाक विभाग का मानना है कि छोटे उद्योगों और विदेशों में रहने वाले परिजनों को उपहार या जरूरी दस्तावेज भेजने वाले लोगों के लिए यह सेवा काफी उपयोगी साबित होगी। साथ ही वे इसे ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकेंगे।