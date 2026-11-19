IITF 2026: आज से सबके लिए खुलेगा व्यापार मेला, सुबह 10 बजे से शाम 5:30 तक एंट्री
दिल्ली के भारत मंडपम् में 13 नवंबर से शुरू हुआ अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला आज से सबके लिए खोल दिया जाएगा। अब तक इसे व्यवसायियों के लिए खोला गया था। मेले में आम लोगों को 6 गेटों से एंट्री मिलेगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से टिकट खरीदने की सुविधा है। मेले का समापन 27 नवंबर को होगा।
दिल्ली के भारत मंडपम् में चल रहा 45वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला आज यानी गुरुवार से आम लोगों के लिए खुल जाएगा। इसके साथ ही लोग मेला परिसर में देश-विदेश के पवेलियन में बने स्टॉल पर खरीदारी और सांस्कृतिक गतिविधियों को देख सकेंगे। यहां देश-दुनिया के खानपान का स्वाद भी लोग ले सकेंगे। अब तक इसे व्यवसायियों के लिए खोला गया था। 27 नवंबर को मेले का समापन होगा। इस दौरान मेला परिसर में सुबह 10 से शाम 5:30 बजे तक प्रवेश मिलेगा और दर्शक शाम 7:30 बजे तक घूम सकते हैं। दर्शक व्यापार मेले की टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से खरीद सकते हैं। ऑफलाइन टिकट दिल्ली मेट्रो के विभिन्न स्टेशनों पर उपलब्ध होंगे।
ऑनलाइन टिकट दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) की सारथी ऐप और भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला की ऐप आईआईटीएफ-2026 से बुक करा सकते हैं। टिकटों की बिक्री शाम 5:30 बजे तक होगी। टिकट काउंटरों पर कतार में लगने से बचने के लिए दर्शकों को पहले ही ऑनलाइन टिकट बुक कराने की सलाह दी गई है।
टिकट की कीमत
(सोमवार से शुक्रवार)
13 से 59 साल के व्यक्ति - 100 रुपये
05 से 12 साल तक के बच्चे - 50 रुपये
05 साल से कम उम्र के बच्चे - निशुल्क
वरिष्ठ नागरिक व दिव्यांगजन - निशुल्क
(शनिवार और रविवार)
13 से 59 साल के व्यक्ति - 200 रुपये
05 से 12 साल तक के बच्चे - 100 रुपये
05 साल से कम उम्र के बच्चे - निशुल्क
वरिष्ठ नागरिक व दिव्यांगजन - निशुल्क
6 गेट से मिलेगी प्रवेश की सुविधा
व्यापार मेले में गुरुवार से आम लोगों को भारत मंडपम के गेट नंबर 3, 4 और 10 से ही प्रवेश मिलेगा। मेट्रो से आने वाले दर्शकों के लिए गेट नंबर 10 सबसे नजदीक है। वहीं, भैरों मार्ग की तरफ से निजी वाहन में आने वाले लोग गेट नंबर 3 और 4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। आईटीओ होते हुए मथुरा रोड से आने वाले सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास गेट नंबर 10 से प्रवेश कर सकते हैं। शुक्रवार से इन गेटों के अलावा मथुरा रोड की तरफ स्थित गेट नंबर 6, 7 और 9 भी खोल दिए जाएंगे। दर्शकों को प्रवेश के लिए छह गेट उपलब्ध होंगे।
भैरों मार्ग पर बनाए पिकअप प्वाइंट
कैब और ऑटो से आने-जाने वालों की सुविधा के लिए भैरों मार्ग के दोनों तरफ पिकअप पॉइंट बनाए गए हैं। दर्शकों को इन्हीं निर्धारित प्वाइंट से कैब या ऑटो पकड़ना होगा। वाहन चालकों को भी केवल निर्धारित स्थान पर ही सवारी बैठाने और उतारने की अनुमति होगी। भारत मंडपम् के निकास गेट के बाहर कैब-ऑटो का इंतजार करने और वहां से सवारी बैठाने पर रोक रहेगी।
मथुरा रोड और भैरों मार्ग के पास पार्किंग की व्यवस्था
निजी वाहन से आने वाले लोगों के लिए मथुरा रोड और भैरों मार्ग की तरफ पार्किंग के विकल्प उपलब्ध हैं। मथुरा रोड से आने वाले लोग सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास मेट्रो और निगम की पार्किंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आगे जाकर मथुरा रोड अंडरपास-4 से आईटीपीओ की बेसमेंट-2 पार्किंग में भी वाहन खड़ा कर सकते हैं। भैरों मार्ग की तरफ से आने वाले दर्शकों के लिए भैरों मंदिर के पास पार्किंग और आईटीपीओ की बेसमेंट पार्किंग का विकल्प रहेगा। वाहन चालकों को अपनी यात्रा की दिशा के अनुसार पार्किंग चुनने की सलाह दी गई है। सड़क पर पार्किंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
इन मार्गों पर जाने से बचें
भारत मंडपम् और आसपास के इलाकों में यातायात का दबाव बढ़ने की आशंका है। इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने 27 नवंबर तक के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत मथुरा रोड, भैरों मार्ग, रिंग रोड, शेरशाह रोड, पुराना किला रोड, भगवान दास रोड और तिलक मार्ग पर जाम लगने की आशंका जताई गई है।
यहां पर पाबंदी रहेगी
मथुरा रोड पर डब्ल्यू-प्वाइंट से सुब्रमण्यम भारती मार्ग के बीच यू-टर्न नहीं लिया जा सकेगा। वहीं, पुराना किला रोड की तरफ दायें मुड़ने पर भी रोक रहेगी। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि उन्हें व्यापार मेले में नहीं जाना है तो इन मार्गों से बचें और वैकल्पिक रास्तों को अपनाएं।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।