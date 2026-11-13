Trade Fair 2026: दिल्ली में कल से सजेगा ट्रेड फेयर, ऐप से भी मिलेगी टिकट; इस बार ये होंगे मुख्य आकर्षण

Delhi Trade Fair 2026 : दिल्ली के भारत मंडपम में कल से 45वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (आईआईटीएफ) लगने जा रहा है। ट्रेड फेयर में इस बार 32 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के साथ 11 देश हिस्सा लेंगे।

राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में 14 नवंबर से देश के सबसे बड़े व्यापारिक और सांस्कृतिक उत्सव 45वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) का आगाज होने जा रहा है। इस बार विकास और विरासत की थीम पर सजने वाले मेले में 32 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के साथ 11 विदेशी मुल्कों की भागीदारी रहेगी।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मेले का विधिवत उद्घाटन करेंगे, जिसमें पद्मश्री से सम्मानित ओडिसी नृत्यांगना गुरु माधवी मुद्गल और उनका समूह विशेष प्रस्तुति देगा। प्रगति मैदान के 17 विशाल हॉल्स में 3,500 से अधिक प्रदर्शक अपने उत्पाद, हस्तशिल्प, लजीज खानपान, आधुनिक तकनीक और क्षेत्रीय संस्कृति की झलक पेश करेंगे। हॉल नंबर 14 में विशेष रूप से हॉल ऑफ इंस्पिरेशन तैयार किया गया है, जहां कृषि तकनीक, ड्रोन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े करीब 600 स्टार्टअप अपने नए प्रयोग और तकनीक प्रदर्शित करेंगे।

मेले में बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी को साझेदार राज्य बनाया गया है, जबकि दिल्ली, असम, झारखंड और पश्चिम बंगाल फोकस राज्य रहेंगे। वहीं, अंतरराष्ट्रीय पवेलियन में थाईलैंड, ईरान, घाना, नेपाल, अफगानिस्तान, यूएई, तुर्किये, चीन, खास उत्पादों को पेश करेंगे।

जायके के साथ सुरों की सजेगी महफिल कारोबार के साथ-साथ मेले में मनोरंजन और खान-पान का भी भरपूर इंतजाम किया गया है। दर्शकों के स्वाद के लिए 90 से अधिक फूड आउटलेट लगेंगे, जबकि सात अलग-अलग मंचों पर कुल 87 सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इनमें मंगणियार सेडक्शन, ताल फ्राई, हरिहरन एवं पृथ्वी गंधर्व, सलीम-सुलेमान और रूहानियत जैसे बड़े कार्यक्रम शामिल हैं। कुछ चुनिंदा शो के टिकट बुक माय शो पर उपलब्ध होंगे, जबकि 19 राज्यों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद मेले के सामान्य प्रवेश टिकट पर ही लिया जा सकेगा।

तारीख और समय 18 नवंबर बिजनेस डे व्यापारियों के लिए): 14 से

आम दर्शकों के लिए: 19-27 नवंबर

मेले का समयः सुबह 10:00 बजे से शाम 7:30 बजे तक (आम दर्शकों को प्रवेश शाम 5:30 बजे तक ही मिलेगा)

कैसे पहुंचें और परिसर में सुविधाएं आयोजन स्थल: भारत मंडपम, प्रगति मैदान।

प्रवेश द्वार : भैरों रोड की तरफ से गेट नंबर 3 और 4 तथा मथुरा रोड की ओर से गेट नंबर 6 और 10 से एंट्री मिलेगी।

दिल्ली मेट्रो और सार्वजनिक बसों की सुगम सुविधा। ऐप आधारित कैब और ऑटो के लिए अलग पिकअप प्वाइंट बनाए गए हैं।

बुजुर्गों और दर्शकों की सहूलियत के लिए शटल बस, गोल्फ कार्ट और व्हीलचेयर की व्यवस्था रहेगी।

टिकट दरें और बुकिंग (4 साल बाद बढ़े दाम) बिजनेस डे टिकट : 500 रुपये

सामान्य दिन : वयस्क - 100 रुपये, बच्चे - 50 रुपये

वीकेंड वयस्क 200 रुपये, बच्चे - 100 रुपये

मुफ्त प्रवेशः वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को आम दिनों में वैध सरकारी पहचान पत्र दिखाने पर निःशुल्क प्रवेश मिलेगा।

बिजनेस डे और आम दिनों के लिए अलग से सीजन पास की सुविधा भी उपलब्ध है।

कहां से खरीदें ऑनलाइन टिकट booking.indiatradefair.com और आईआईटीएफ 2026 मोबाइल ऐप से, जबकि ऑफलाइन टिकट दिल्ली मेट्रो के 55 चुनिंदा स्टेशनों से लिए जा सकेंगे।

आईआईटीएफ ऐप के फायदे गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध इस ऐप से ऑनलाइन टिकट बुकिंग और रजिस्ट्रेशन संभव ।

इंटरैक्टिव मैप के जरिए किसी भी पवेलियन तक पहुंचने का आसान रास्ता।

प्रदर्शकों की सूची और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का पूरा कैलेंडर।

बी2बी (कारोबारियों के बीच) मीटिंग की सुविधा, हेल्पडेस्क और एक क्लिक पर एसओएस आपातकालीन सेवा।

मेले के आकर्षण 17 हॉल्स में 3,500 से ज्यादा प्रदर्शक ।

1600 स्टार्टअप्स का 'हॉल ऑफ इंस्पिरेशन' ।

121 राज्यों के विशिष्ट उत्पादों वाला 'ओडीओपी पवेलियन' ।

190+ फूड आउटलेट्स और 87 सांस्कृतिक कार्यक्रम।