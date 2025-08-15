लाल किले पर 15 अगस्त समारोह का पूरा शेड्यूल, कहां देखें PM का मोदी लाइव स्पीच; सब जानिए

India Independence Day 2025: भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। पीएम मोदी इस मौके पर लालकिले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। इस समारोह को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। 15 अगस्त समारोह का पूरा शेड्यूल यहां देखिए।

15 अगस्त 2025 को भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस उत्साह और गर्व के साथ मनाने को तैयार है। दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला इस दिन राष्ट्रीय गौरव का केंद्र बनेगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। इस बार का थीम 'नया भारत' है, जो समृद्ध, सुरक्षित और सशक्त भारत की दिशा में देश की प्रगति को दर्शाता है। आइए इस भव्य आयोजन का पूरा शेड्यूल बताते हैं।

15 अगस्त समारोह का शेड्यूल (Independence Day Schedule) 7:00 AM: मेहमानों और दर्शकों का आगमन शुरू। सुरक्षा जांच और बैठने की व्यवस्था के लिए समय से पहुंचना जरूरी।

7:15 AM: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले पर आगमन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रक्षा सचिव उनका स्वागत करेंगे।

7:20 AM: गार्ड ऑफ ऑनर। सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के 96 जवान (प्रत्येक से 24) प्रधानमंत्री को सलामी देंगे।

7:25 AM: सलामी गारद का निरीक्षण। प्रधानमंत्री गारद का निरीक्षण करेंगे, जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के दस्ते शामिल होंगे।

7:30 AM: राष्ट्रीय ध्वज फहराना। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे।

7:35 AM: राष्ट्रगान और पुष्पवर्षा। वायुसेना बैंड द्वारा राष्ट्रगान की धुन बजेगी, जिसमें 11 अग्निवीर वायु संगीतकार भी शामिल होंगे। साथ ही, दो एमआई-17 हेलीकॉप्टर तिरंगा और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का झंडा लेकर फूलों की वर्षा करेंगे।

7:40 AM: प्रधानमंत्री का राष्ट्र को संबोधन। पीएम मोदी का 12वां स्वतंत्रता दिवस भाषण, जिसमें वह ‘नया भारत’ और ‘विकसित भारत 2047’ के दृष्टिकोण पर जोर देंगे।

क्या है थीम? (independence day 2025 theme) इस साल का समारोह ‘नया भारत’ थीम पर आधारित है, जो देश की प्रगति, आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। खास तौर पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता का उत्सव मनाया जाएगा, जिसका लोगो ज्ञानपथ पर प्रदर्शित होगा। आमंत्रण पत्रों पर चिनाब पुल का वाटरमार्क भी है, जो नए भारत के निर्माण का प्रतीक है।

कौन-कौन हैं इस बार के विशेष अतिथि लाल किले पर इस बार 5,000 विशेष अतिथि शामिल होंगे।

स्पेशल ओलंपिक 2025 के भारतीय खिलाड़ी

खेलो इंडिया और पैरा गेम्स के विजेता

मधुमक्खी पालन, औषधीय पौधों और स्वच्छता अभियान से जुड़े किसान और सरपंच

पीएम युवा, पीएम-दक्ष और मिशन शक्ति के लाभार्थी

स्वच्छता कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और लखपति दीदी

आदिवासी समुदाय और पारंपरिक वेशभूषा में 1,500 से अधिक लोग