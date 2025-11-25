दिल्ली में 'हिडमा-हिडमा' करने वाले नक्सल प्रेमी कौन, एक संगठन तो भगत सिंह के नाम पर

संक्षेप: दिल्ली पुलिस दो एफआईआर दर्ज करके नक्सल समर्थकों और हमलावरों को दबोचने में जुटी हुई है। आखिर कौन थे वे लोग जो यहां हवा के लिए जुटे और नक्सलवाद का जहर घोलने लगे? शुरुआती जांच में कुछ संगठनों के नाम सामने आए हैं।

दिल्ली में रविवार शाम इंडिया गेट पर वायु प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान खूंखार नक्सली माडवी हिडमा के समर्थन में लगाए गए नारों और पुलिसकर्मियों पर मिर्ची स्प्रे से हमले के बाद 22 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली पुलिस दो एफआईआर दर्ज करके नक्सल समर्थकों और हमलावरों को दबोचने में जुटी हुई है। आखिर कौन थे वे लोग जो यहां हवा के लिए जुटे और नक्सलवाद का जहर घोलने लगे? शुरुआती जांच में कुछ संगठनों के नाम सामने आए हैं। विडंबना यह है कि देश विरोधी इस हरकत में आरोपित एक संगठन का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी और शहीद-ए-आजम भगत सिंह पर है।

दिल्ली अगेंस्ट क्लीन एयर के बैनर तले कई संगठनों ने साझा रूप से प्रदर्शन का आयोजन किया था। साइंटिस्ट्स फॉर सोसाइटी (SFS), हिमखंड और भगत सिंह छात्र एकता मंच (bsCEM) जैसे संगठन के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर इंडिया गेट के सामने सी-हेक्सागन में जुटे थे। एसएफएस ने नक्सली नारों और हमलों से खुद को अलग करते हुए आरोप लगाया है कि प्रदर्शन में शामिल हिमखंड और भगत सिंह छात्र एकता मंच के कार्यकर्ताओं ने हिडमा के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए।

एसएफएस ने एक बयान में कहा कि दिल्ली अगेस्ट क्लीन एयर के बैनर तले बुलाए गए प्रदर्शन का एकमात्र उद्देश्य राजधानी में वायु प्रदूषण की समस्या पर केंद्रित था। संगठन ने कहा, 'प्रदर्शन केवल वायु प्रदूषण के खिलाफ था। हमारा उद्देश्य लोगों को गंभीर प्रदूषण संकट के प्रति लोगों को जागरूक और संगठित करना और सरकार की लाभ केंद्रित व्यवस्था को उजागर करना था।' संगठन ने कहा कि हिमखंड और भगत सिंह छात्र एकता मंच के कार्यकर्ताओं ने माओवादी नेता हिडमा के समर्थन में नारे लगाए।

एसएफएस ने कहा, 'हिमखंड और भगत सिंह छात्र एकता मंच के सदस्य सीपीआई (माओवादी) नेता हिडमा के एक्सट्रा ज्यूडिशल एनकाउंटर को लेकर नारे लगाने लगे। हम मानते हैं कि हिडमा और उसके साथियों के एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए और हम इस मुठभेड़ की निंदा करते हैं। हम यह भी मानते हैं कि यह प्लैटफॉर्म इस मुद्दे को उठाने के लिए उचित नहीं था। आम छात्र और नागरिक भी पलूशन के मुद्दे पर जुटे थे।' एसएफएस का दावा है कि हिमखंड और बीएससीईएम ने नारों को लेकर अपना प्लान नहीं बताया था। संगठन ने कहा कि उन्होंने नारे लगाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके कार्यकर्ता नहीं माने। संगठन ने कहा, 'आम लोगों को लेकर हम अलग से प्रदर्शन करते रहे और उन्हें संबोधित किया।'