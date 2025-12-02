Hindustan Hindi News
WhatsApp पर 5 ग्रुप पर बनाया प्लान, इंडिया गेट पर हिडमा के नारे लगाने वालों पर नया खुलासा

WhatsApp पर 5 ग्रुप पर बनाया प्लान, इंडिया गेट पर हिडमा के नारे लगाने वालों पर नया खुलासा

संक्षेप:

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दावा किया है कि 23 नवंबर को इंडिया गेट पर हुए प्रदूषण विरोधी प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने पांच व्हाट्सऐप ग्रुप्स के माध्यम से योजना बनाई थी।

Tue, 2 Dec 2025 10:24 AMAnubhav Shakya नई दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्स
दिल्ली पुलिस ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत में दावा किया कि 23 नवंबर को इंडिया गेट पर हुए प्रदूषण-विरोधी प्रदर्शन के दौरान झड़प करने वाले छात्रों ने पांच व्हाट्सऐप ग्रुप्स के जरिए पूरा प्लान बनाया था। इन ग्रुप्स में नक्सली कमांडर मड़वी हिडमा के समर्थन में मैसेज शेयर किए गए थे।

ये थे वो पांच व्हाट्सऐप ग्रुप्स

पुलिस ने कोर्ट को बताया कि सभी आरोपी छात्र इन ग्रुप्स के सदस्य थे और कुछ एडमिन भी थे। इन ग्रुप्स में कॉर्डिनेशन ग्रुप फॉर प्रोटेस्ट 23, डीयू अगेंस्ट एयर पलूशन, एसएफएस एयर पलूशन प्रोटेस्ट, बीससीईएम और हिमखंड अनाउंसमेंट शामिल थे।

एक चैट में जब किसी ने पूछा कि प्रदूषण का प्रदर्शन हिडमा के समर्थन में क्यों बदल रहा है, तो जवाब आया – 'हिडमा और उनके साथी पर्यावरण की रक्षा करते थे, इसलिए उनका मुद्दा भी हमारा मुद्दा है।'

स्टेज पर RSU के गीत, हिडमा के नारे

पुलिस ने कोर्ट में एक वीडियो भी दिखाया। इसमें स्टेज पर दस लोग रैडिकल स्टूडेंट्स यूनियन (RSU) के गीत गा रहे थे और उसके बाद RSU व नक्सली नेताओं के समर्थन में नारे लगा रहे थे। पुलिस ने नारे लगाने वाले तीन लोगों की पहचान कर ली है। उनके फोन की लोकेशन हैदराबाद और बस्तर में मिली है।

हैदराबाद कनेक्शन भी जांच के दायरे में

पुलिस के मुताबिक, कुछ आरोपी हाल ही में हैदराबाद में एक कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। वहां किसने बुलाया, कहां रुके और जमीन पर नक्सली कार्यकर्ताओं से कोई संपर्क था या न.. इसकी जांच जारी है। पुलिस ने कहा कि आरोपी अभी तक पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे।

आरोपी छात्रों के रोल भी बताए गए

पुलिस ने एक आरोपी आहान उपाध्याय को ग्रुप का 'डिजिटल पोस्टर मेकर' बताया। उसने प्रदर्शन के पोस्टर बनाए और ग्रुप्स में मैसेज एडिट करके भेजे। बाकी आरोपियों के भी अलग-अलग रोल गिनाए गए।

आरोपियों के वकील सैयद पाशा ने कहा, 'मेरे मुवक्किल ने सिर्फ पर्यावरण बचाने वालों का साथ दिया, किसी हिंसा या नक्सलवाद का समर्थन नहीं किया। पुलिस पूरी तस्वीर नहीं दिखा रही।'

बेल मिली, फिर उसी दिन दोबारा गिरफ्तारी

28 नवंबर को एक केस में आठ छात्रों को बेल मिली थी, लेकिन कुछ घंटों बाद ही कार्तव्य पथ थाने में दूसरी FIR दर्ज कर उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने अब सुनवाई मंगलवार तक के लिए टाल दी है।

