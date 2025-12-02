इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने वालों को राहत, 8 आरोपियों को जमानत
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को इंडिया गेट पर प्रदर्शन के मामले में आठ आरोपियों को जमानत दे दी है। मामले में संसद मार्ग थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले कोर्ट ने नौ आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी साहिल मोंगा की अदालत ने सभी आठों आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर करते हुए 20 हजार रुपए के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।आरोपियों पर नारेबाजी करने और पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की के आरोप लगाए गए थे। सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से कहा गया कि उन पर केवल नारेबाजी के आरोप हैं और वे सभी छात्र हैं।
वहीं, दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि आरोप गंभीर हैं। पुलिस ने यह भी कहा कि आरोपियों की यात्राओं, सम्मेलन आयोजन और मोबाइल फोन के इस्तेमाल की जांच की जरूरत है। साथ ही पेपर स्प्रे की बरामदगी और अन्य आरोपियों की पहचान के लिए हिरासत जरूरी है। गुरकीरत की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि गुरकीरत किसी भी प्रदर्शन या धक्का-मुक्की में शामिल नहीं थी। वह सिर्फ अपनी बहन रवजोत के हिरासत में लिए जाने की जानकारी मिलने पर थाने पहुंची थी। पुलिस के जिस वीडियो पर भरोसा किया जा रहा है, वह कर्तव्य पथ की घटना से जुड़ा है, जिसके लिए अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है।