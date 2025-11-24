Hindustan Hindi News
देखते ही देखते हिंसक हो गया प्रदर्शन, इंडिया गेट पर क्या-क्या हुआ; 10 प्वाइंट्स में जानें

देखते ही देखते हिंसक हो गया प्रदर्शन, इंडिया गेट पर क्या-क्या हुआ; 10 प्वाइंट्स में जानें

संक्षेप:

दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर रविवार शाम को विरोध प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। इस मामले में पुलिस ने 22 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने कथित तौर पर सड़क से हटाने का प्रयास कर रहे पुलिसवालों पर मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल किया था।

Mon, 24 Nov 2025 02:52 PMSubodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली
दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर रविवार शाम को विरोध प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। इस मामले में पुलिस ने 22 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने कथित तौर पर सड़क से हटाने का प्रयास कर रहे पुलिसवालों पर मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल किया था। विरोध प्रदर्शन में मारे गए माओवादी कमांडर मादवी हिडमा की प्रशंसा में नारे और पोस्टर भी लगाए गए।

आइए 10 प्वाइंट्स में जानते हैं पूरे घटनाक्रम को:

1. दिल्ली के गंभीर वायु प्रदूषण के विरोध में प्रदर्शनकारी इंडिया गेट के सी-हेक्सागॉन में लोग एकत्रित हुए और सरकार द्वारा उठाए गए 'दिखावटी' कदमों के बजाय दीर्घकालिक समाधान की मांग की।

2. पुलिस ने बताया कि एंबुलेंस के लिए रास्ता साफ करने के बार-बार अनुरोध के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने हटने से इनकार कर दिया। डीसीपी देवेश महला के अनुसार, झड़प के दौरान कई प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर पुलिस अधिकारियों पर मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल किया। ऐसा पहली बार किया गया जो चकित करने वाला था।

3. पुलिसकर्मियों की आंखों और चेहरे पर चोटें आईं। उन्हें आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि इस तरह के विरोध प्रदर्शनों में मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल अभूतपूर्व है।

4. सरकारी काम में बाधा डालने, सार्वजनिक सड़क को अवरुद्ध करने, पुलिस कर्मियों पर हमला करने और विरोध नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है।

5. लॉन से खदेड़े जाने के बाद प्रदर्शनकारी मुख्य सड़क पर बैठ गए। इससे इंडिया गेट के आसपास ट्रैफिक धीमा हो गया। पुलिस का आरोप है कि उन्होंने जबरन रास्ते पर कब्जा करने से पहले बैरिकेड तोड़ दिए।

6. प्रदर्शनकारियों में स्वच्छ वायु के लिए दिल्ली समन्वय समिति के सदस्य और कई छात्र संगठन शामिल थे। उन्होंने सरकार पर प्रदूषण के मूल कारणों का समाधान करने में विफल रहने का आरोप लगाया।

7. विरोध प्रदर्शन में मारे गए माओवादी कमांडर माड़वी हिडमा की प्रशंसा में पोस्टर और नारे लगाए गए। एक व्यक्ति पर्यावरण संघर्षों को माओवादी प्रतिरोध से जोड़ने वाला एक पोस्टर पकड़े हुए दिखाई दिया।

8. दिल्ली पुलिस ने कहा कि माओवादी नारे लगाने वालों की पहचान वीडियो फुटेज के ज़रिए की जाएगी। उसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

9. कुछ छात्रों ने पुलिस पर बदसलूकी और फोन जब्त करने का आरोप लगाया। हालांकि, पुलिस ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उन पर हमला होने के बाद ही कार्रवाई की गई।

10. राजधानी में छाई जहरीली धुंध के बीच यह विरोध प्रदर्शन हुआ। सोमवार सुबह शहर भर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 396 (बेहद खराब) तक पहुंच गया। गाजीपुर, बवाना और आनंद विहार समेत कई जगहों पर यह 430 से ऊपर 'गंभीर' स्तर पर पहुंच गया।

