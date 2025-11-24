इंडिया गेट पर पुलिस पर किया था पेपर स्प्रे से हमला, 2 दिन की न्यायिक हिरासत में आरोपी

संक्षेप: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राजधानी में वायु प्रदूषण के उच्च स्तर को लेकर इंडिया गेट पर प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार पांच प्रदर्शनकारियों को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राजधानी में वायु प्रदूषण के उच्च स्तर को लेकर इंडिया गेट पर प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार पांच प्रदर्शनकारियों को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट अरिदमन सिंह चीमा की कोर्ट ने रविवार रात कर्तव्य पथ पुलिस थाने में दर्ज मामले में एक व्यक्ति को उसकी उम्र की पुष्टि होने तक निगरानी गृह में भेज दिया है।

न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपियों की पहचान आकाश, अहान, अक्षय, समीर और विष्णु के रूप में हुई है। बता दें कि पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा 74 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 221 (सरकारी कर्मचारियों के कर्तव्यों में बाधा डालना) और 223 (सरकारी कर्मचारी के वैध आदेश की अवज्ञा) सहित विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है।

दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर इंडिया गेट पर एक विरोध प्रदर्शन के दौरान सड़क अवरुद्ध करने के अलावा उसके कर्मियों के काम में बाधा डालने और उन पर हमला करने के आरोप में कम से कम 15 लोगों को गिरफ्तार किया था।

अधिकारी ने बताया कि रविवार को प्रदर्शन स्थल पर स्थिति तब बिगड़ गई जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने घटनास्थल से हटाए जाने के दौरान पुलिसकर्मियों पर कथित तौर पर मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल किया। अधिकारी ने कहा, स्थिति हाथापाई में बदल गई और कुछ प्रदर्शनकारियों ने हमारे कर्मियों पर मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल किया, जो असामान्य और दुर्लभ कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि अब तक पुलिस ने कम से कम 15 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस अधिकारी ने कहा, इंडिया गेट कोई निर्धारित विरोध स्थल नहीं है। प्रदर्शनकारियों को वहां से जाने के लिए कहा गया था। जंतर-मंतर निर्धारित विरोध स्थल है और कोई भी अनुमति लेकर वहां प्रदर्शन कर सकता है। रविवार को प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड लांघकर सी-हेक्सगन को जाम कर दिया था। वे एक घंटे से अधिक समय तक सड़क पर बैठे रहे और यहां तक कि यातायात जाम में फंसे लोग भी उनसे रास्ता खाली करने का अनुरोध कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जब पुलिस दलों ने प्रदर्शनकारियों को जाने के लिए कहा, तो उन्होंने दुर्व्यवहार किया, पुलिसकर्मियों पर हमला किया और कुछ ने तो मिर्च स्प्रे का भी इस्तेमाल किया।