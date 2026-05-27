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जींद-सोनीपत ट्रैक पर दौड़ेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन; कितने डिब्बे, क्या स्पीड?

Krishna Bihari Singh वार्ता, नई दिल्ली
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जींद-सोनीपत मार्ग पर देश की पहली हरित हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ेगी। इस तकनीक के साथ भारत उन चुनिंदा विकसित देशों की कतार में शामिल हो गया है जो रेल परिवहन में हाइड्रोजन के इस्तेमाल की संभावनाएं तलाश रहे हैं।

जींद-सोनीपत ट्रैक पर दौड़ेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन; कितने डिब्बे, क्या स्पीड?

रेलवे हरियाणा के जींद-सोनीपत खंड पर देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन चलाने जा रहा है। यह इको-फ्रेंडली ट्रेन होगी जिससे पलूशन नहीं होगा। इससे उत्सर्जन के नाम पर केवल जलवाष्प ही निकलेगी। इस तकनीक के साथ भारत जर्मनी, जापान और अमेरिका जैसे चुनिंदा देशों की कतार में शामिल हो गया है। शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर होगी। इसके जींद में सुरक्षित हाइड्रोजन स्टोरेज और रीफ्यूलिंग स्टेशन तैयार किया गया है।

रेलवे की ओर से साझा की गई जानकारी में कहा गया है कि जींद-सोनीपत खंड पर अब 10 कोच वाली हाइड्रोजन फ्यूल सेल-आधारित ट्रेन दौड़ेगी। रेलवे ने स्वच्छ परिवहन की दिशा में उदम उठाते हुए इस ट्रेन के संचालन को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह ट्रेन जल्द ही पटरियों पर दौड़ने लगेगी। यह 1200 केवी हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोपल्सन सिस्टम से चलेगी। यह ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड से चलेगी।

भारतीय रेलवे के अनुसार, हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक एक केमिकल रिएक्शन के जरिए बिजली पैदा करती है। इससे कार्बन वाली गर्म गैसों की जगह केवल जलवाष्प उत्सर्जित होती है। इस तरह यह पारंपरिक जीवाश्म ईंधन से चलने वाली ट्रेनों की तुलना में स्वच्छ पर्यावरण के लिहाज से बेहतर विकल्प है। पलूशन के खिलाफ लड़ाई और टिकाऊ मोबिलिटी के नजरिए से हाइड्रोजन आधारित ट्रेनों को दुनिया में एक आशाजनक समाधान के रूप में माना जा रहा है।

जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे देशों की कतार में भारत

इस पहल के साथ भारत स्वच्छ रेल परिवहन के लिए हाइड्रोजन के इस्तेमाल की संभावनाएं तलाश रहे जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे देशों की कतार में शामिल हो गया है। चूंकि यह तकनीक शुरुआती चरण में है, इसलिए कुछ ही देश इसका परीक्षण कर रहे हैं।

पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालन

इस ट्रेन को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जाएगा। इसके संचालन के लिए जींद-सोनीपत खंड को पायलट मार्ग के रूप में चुना गया है। इस ट्रेन के लिए जींद में एक स्वदेशी हाइड्रोजन भंडारण और रीफ्यूलिंग सुविधा भी लगाई गई है। पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) ने जींद में संपीड़ित हाइड्रोजन गैस के भंडारण और वितरण के लिए जरूरी लाइसेंस दिया है।

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रीफ्यूलिंग और मेंटिनेंस के लिए किए इंतजाम

रीफ्यूलिंग के लिए एक हाइड्रोजन कंप्रेशन सिस्टम उपलब्ध कराया गया है। यही नहीं एक अतिरिक्त कंप्रेसर इकाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। तकनीकी सहायता और महत्वपूर्ण अतिरिक्त पुर्जे भी उपलब्ध कराए गए हैं। हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण और वितरण केंद्र पर विभिन्न सुरक्षा सेंसर, रिसाव डिटेक्टर लगाए गए हैं। शकूरबस्ती में प्रस्तावित मेंटिनेंस केंद्र के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय, नियमित ऑडिट और एसओपी को सुनिश्चित किया जा रहा है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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