जींद-सोनीपत ट्रैक पर दौड़ेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन; कितने डिब्बे, क्या स्पीड?
जींद-सोनीपत मार्ग पर देश की पहली हरित हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ेगी। इस तकनीक के साथ भारत उन चुनिंदा विकसित देशों की कतार में शामिल हो गया है जो रेल परिवहन में हाइड्रोजन के इस्तेमाल की संभावनाएं तलाश रहे हैं।
रेलवे हरियाणा के जींद-सोनीपत खंड पर देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन चलाने जा रहा है। यह इको-फ्रेंडली ट्रेन होगी जिससे पलूशन नहीं होगा। इससे उत्सर्जन के नाम पर केवल जलवाष्प ही निकलेगी। इस तकनीक के साथ भारत जर्मनी, जापान और अमेरिका जैसे चुनिंदा देशों की कतार में शामिल हो गया है। शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर होगी। इसके जींद में सुरक्षित हाइड्रोजन स्टोरेज और रीफ्यूलिंग स्टेशन तैयार किया गया है।
रेलवे की ओर से साझा की गई जानकारी में कहा गया है कि जींद-सोनीपत खंड पर अब 10 कोच वाली हाइड्रोजन फ्यूल सेल-आधारित ट्रेन दौड़ेगी। रेलवे ने स्वच्छ परिवहन की दिशा में उदम उठाते हुए इस ट्रेन के संचालन को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह ट्रेन जल्द ही पटरियों पर दौड़ने लगेगी। यह 1200 केवी हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोपल्सन सिस्टम से चलेगी। यह ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड से चलेगी।
भारतीय रेलवे के अनुसार, हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक एक केमिकल रिएक्शन के जरिए बिजली पैदा करती है। इससे कार्बन वाली गर्म गैसों की जगह केवल जलवाष्प उत्सर्जित होती है। इस तरह यह पारंपरिक जीवाश्म ईंधन से चलने वाली ट्रेनों की तुलना में स्वच्छ पर्यावरण के लिहाज से बेहतर विकल्प है। पलूशन के खिलाफ लड़ाई और टिकाऊ मोबिलिटी के नजरिए से हाइड्रोजन आधारित ट्रेनों को दुनिया में एक आशाजनक समाधान के रूप में माना जा रहा है।
जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे देशों की कतार में भारत
इस पहल के साथ भारत स्वच्छ रेल परिवहन के लिए हाइड्रोजन के इस्तेमाल की संभावनाएं तलाश रहे जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे देशों की कतार में शामिल हो गया है। चूंकि यह तकनीक शुरुआती चरण में है, इसलिए कुछ ही देश इसका परीक्षण कर रहे हैं।
पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालन
इस ट्रेन को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जाएगा। इसके संचालन के लिए जींद-सोनीपत खंड को पायलट मार्ग के रूप में चुना गया है। इस ट्रेन के लिए जींद में एक स्वदेशी हाइड्रोजन भंडारण और रीफ्यूलिंग सुविधा भी लगाई गई है। पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) ने जींद में संपीड़ित हाइड्रोजन गैस के भंडारण और वितरण के लिए जरूरी लाइसेंस दिया है।
रीफ्यूलिंग और मेंटिनेंस के लिए किए इंतजाम
रीफ्यूलिंग के लिए एक हाइड्रोजन कंप्रेशन सिस्टम उपलब्ध कराया गया है। यही नहीं एक अतिरिक्त कंप्रेसर इकाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। तकनीकी सहायता और महत्वपूर्ण अतिरिक्त पुर्जे भी उपलब्ध कराए गए हैं। हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण और वितरण केंद्र पर विभिन्न सुरक्षा सेंसर, रिसाव डिटेक्टर लगाए गए हैं। शकूरबस्ती में प्रस्तावित मेंटिनेंस केंद्र के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय, नियमित ऑडिट और एसओपी को सुनिश्चित किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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