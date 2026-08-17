गाजियाबाद में सेना की नई यूनिट स्थापित करने की तैयारी, रक्षा मंत्रालय का क्या प्लान

आने वाले कुछ वक्त में दिल्ली-एनसीआर की सुरक्षा और चाक-चौबंद हो जाएगी। रक्षा मंत्रालय इसके लिए गाजियाबाद के विजयनगर में सेना की नई यूनिट स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए जमीन का सर्वे भी शुरू हो गया है।

दीपक सिरोही, गाजियाबाद दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के विजयनगर में भारतीय सेना की एक नई यूनिट स्थापित की जाएगी। सेना ने यह प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेजा है। रक्षा संपदा विभाग के अधिकारी सेना को जमीन आवंटित करने के लिए सर्वे कर रहे। विजयनगर में रक्षा संपदा विभाग की करीब 161 एकड़ जमीन है। यहां पर लंबे समय से सेना के कुछ जवानों की तैनाती है और कैंटीन संचालित है।

रक्षा संपदा विभाग के अधिकारी ने बताया विजयनगर में सेना की नई यूनिट लाने की तैयारी की जा रही है। यहां पर सेना के जवानों के लिए बैरक, दफ्तर और आवास बनाए जाएंगे। मंत्रालय ने रक्षा संपदा विभाग मेरठ से जमीन से जुड़ी जानकारी मांगी है। रक्षा संपदा विभाग के अधिकारियों ने पिछले दिनों विजयनगर आकर जमीन के दस्तावेज, सीमांकन और उपयोगिता का सत्यापन किया। सूत्रों का कहना है कि प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिलने से पहले सभी कानूनी और तकनीकी पहलुओं की जांच पूरी की जाएगी। इसके बाद जमीन को नई यूनिट के लिए आवंटित किया जाएगा। रक्षा संपदा विभाग सभी औपचारिकता पूरी करने के बाद रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को भेजेगा। सेना के रिटायर्ड अधिकारियों का मानना है कि दिल्ली-एनसीआर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिहाज से यहां यूनिट लाने की जरूरत महसूस की जा रही है। भविष्य के लिए सरकार का यह अच्छा निर्णय साबित होगा।

विकास की बहार आएगी सेना की यूनिट का प्रस्ताव मंजूर होने के बाद विजयनगर और आसपास के इलाकों में विकास की बहार आएगी। अन्य विभाग विकास कार्यों की नए सिरे से योजना तैयार करेंगे। सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। बिजली आपूर्ति में सुधार होगा। इसके लिए नए बिजली के उपकेंद्र बनाए जाएंगे। पेयजल लाइन और सीवर लाइन डाली जाएगी। विकास की अन्य योजनाएं लाई जाएंगी।

जमीन कब्जा मुक्त कराई जाएगी सेना की जमीन पर लोग झुग्गी डालकर रह रहे हैं। रक्षा संपदा विभाग ने करीब डेढ़ साल पहले जमीन कब्जामुक्त कराई थी। इसके बाद फिर से लोगों ने झुग्गी डाल ली है। कुछ लोग डेयरी भी कर रहे हैं। कबाड़ का गोदाम बना लिए हैं। रक्षा संपदा विभाग की तरफ से जमीन कब्जामुक्त कराई जाएगी।

एनसीआर की सुरक्षा और मजबूत होगी सेना के रिटायर्ड ऑनरेरी कैप्टन राजकुमार सिंह का कहना है कि देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जा रही है। उनका कहना है कि विजयनगर में सेना की यूनिट आने से दिल्ली-एनसीआर की सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। हिंडन में पहले से ही सेना का एयरबेस है। विजयनगर में सेना की यूनिट आने से और विस्तार होगा। भविष्य की जरूरत के हिसाब से सेना ने यह निर्णय लिया होगा।