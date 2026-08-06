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फ्लाइट के तेल में एथेनॉल मिक्सिंग की इजाजत, केजरीवाल ने लोगों को चेताया; दिखाया एक बड़ा डर

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
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भारत सरकार ने फ्लाइट के ईंधन में एथेनॉल और दूसरे हाईड्रोकार्बन को मिलाने की इजाजत दे दी है। इस मामले पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों को चेताया है।

एटीएफ में एथेनॉल मिक्सिंग पर केजरीवाल की चेतावनी
एटीएफ में एथेनॉल मिक्सिंग पर केजरीवाल की चेतावनी

हाल ही में भारत सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी हवाई जहाज उड़ाने वाले तेल में भी एथेनॉल और दूसरे सिंथेटिक हाईड्रोकार्बन मिक्स करने की इजाजत दे दी है। इस मामले पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों को चेताया और कहा कि आपकी फ्लाइट का इंजन बीच रास्ते में ही काम करना बंद कर सकता है। इस दौरान केजरीवाल ने लोगों से सवालिया लहजे में पूछा कि क्या आप ऐसी फ्लाइट में सफर करना चाहेंगे, जो मिलावटी तेल से चल रही हो?

एटीएफ में एथेनॉल और दूसरे हाइड्रोकार्बन मिलाने की इजाजत मिलने के बाद केजरीवाल ने लोगों को चेताते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि देश की सरकार सक्षम और पढ़े-लिखे लोगों के हाथों में होनी चाहिए। केजरीवाल एटीएफ में मिक्सिंग को खतरनाक बताने की कोशिश की है और लोगों को ऐसी फ्लाइट में सफर करने के खतरे को लेकर भी अलर्ट किया है।

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E20 पर भी मचा है बवाल

बता दें कि अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी के साथ पूरा विपक्ष पेट्रोल में एथेनॉल मिक्सिंग को लेकर सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए हैं। इस दौरान पूरा विपक्ष ई20 पेट्रोल के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठा रहा है और तो और सरकार के इस फैसले के खिलाफ एक आंदोलन भी धीरे-धीरे शुरू हो रहा है, जिसका मकसद सरकार के इस फैसले को वापस करवाने का है।

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अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सूत्रों से जानकारी मिली है कि मोदी सरकार एविएशन टर्बाइन फ्यूल में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि जानकारों का कहना है कि इससे फ्लाइट की उड़ानों की सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ सकता है। इस दौरान केजरीवाल ने आर्टिकल शेयर किया है, जिसमें कहा गया है कि भारत ने एवीएशन टर्बाइन फ्यूल में मिक्सिंग की इजाजत दे दी है, लेकिन ऐसा करना अभी आवश्यक नहीं बनाया है। सरकार के इस फैसले पर अरविंद केजरीवाल ने लोगों को खतरे से चेताया है।

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Mohammad Azam

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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