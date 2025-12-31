Hindustan Hindi News
करोड़ों कैश, सोने-हीरे से भरा सूटकेस; दिल्ली ED को किसका मिला 'काला खजाना'

संक्षेप:

दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बड़ी कार्रवाई के तहत छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपये कैश, सोने-हीरे के गहने और प्रॉपर्टी के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इंदरजीत सिंह यादव नाम के एक मनी लॉन्ड्रिंग आरोपी और उसके सहयोगियों के खिलाफ 30 दिसंबर को शुरू की गई छापेमारी अब तक चल रही है।

Dec 31, 2025 04:15 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बड़ी कार्रवाई के तहत छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपये कैश, सोने-हीरे के गहने और प्रॉपर्टी के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। लोन उगाही से जुड़े केस के आरोपी इंद्रजीत सिंह यादव और उसके सहयोगियों के खिलाफ 30 दिसंबर को शुरू की गई छापेमारी के दौरान ईडी के हाथ ‘काला खजाना’ लगा। बुधवार को खबर लिखे जाने तक छापेमारी की कार्रवाई जारी थी।

इंद्रजीत के सहयोगी अमन कुमार के घर मिला खजाना

दिल्ली के सर्वप्रिय विहार में जब ईडी की टीम इंद्रजीत के एक सहयोगी अमन कुमार के घर पहुंची तो वहां मौजूद, कैश-सोने आदि को देखकर हैरान रह गई। ईडी ने कुल 5.12 करोड़ रुपये कैश जब्त किया। सोने और हीरे से भरा हुआ एक सूटकेस भी बरामद किया गया। इनका अनुमानित मूल्य 8.80 करोड़ रुपये है। एक बैग भरकर चेक बुक और 35 करोड़ रुपये मूल्य के प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी मिले हैं। अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी अभी जारी है और आंकड़ा बढ़ सकता है।

इंद्रजीत सिंह के खिलाफ क्या केस

ईडी ने इंद्रजीत सिंह यादव, उसके सहयोगियों और अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड नाम की एक कंपनी के खिलाफ पीएमएलए का केस दर्ज किया था। इंद्रजीत सिंह यादव पर अवैध उगाही, निजी फाइनेंसरों के साथ जबरन ऋण वसूली, हथियारों के जरिए डराने-धमकाने और इन अवैध गतिविधियों से कमीशन अर्जित करने का आरोपी है। हरियाणा से यूपी तक इंद्रजीत के खिलाफ करीब 15 एफआईआर दर्ज हैं। ईडी ने इन्हीं के आधार पर उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जांच शुरू की थी।

ईडी की छापेमारी में क्या-क्या मिला

नोट गिनने के लिए मशीनों के साथ बुलाए गए बैंक अधिकारी

ईडी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सर्वप्रिय विहार में इंद्रजीत सिंह के सहयोगी अमन कुमार के घर से अब तक 5.12 करोड़ रुपये कैश मिल चुका है। बैंक अधिकारियों को नोट गिनने वाली मशीनों के साथ बुलाया गया था और गिनती कराई गई है। सूटकेस में सोने और हीरे के गहने भरे हुए थे। चेक बुक और करीब 35 करोड़ रुपये मूल्य के प्रॉपर्टी के दस्तावेजों की जांच भी की जा रही है।

