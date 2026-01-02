17 करोड़ के तो सोने-हीरे मिले, कैश का भी ढेर; दिल्ली में ED को बड़ी कामयाबी

संक्षेप: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भगोड़े गैंगस्टर इंदरजीत सिंह यादव और उसके सिंडिकेट के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। दिल्ली में 30 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक चली छापेमारी में ईडी ने 6.24 करोड़ रुपये नकद और 17.4 करोड़ रुपये मूल्य के सोने-हीरे के आभूषण बरामद किए हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भगोड़े गैंगस्टर इंदरजीत सिंह यादव और उसके सिंडिकेट के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। दिल्ली में 30 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक चली छापेमारी में ईडी ने 6.24 करोड़ रुपये नकद और 17.4 करोड़ रुपये मूल्य के सोने-हीरे के आभूषण बरामद किए हैं। इसके अलावा 35 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज और भारी मात्रा में डिजिटल डेटा भी जब्त किया गया है।

अमन कुमार के ठिकानों से मिला खजाना ईडी की गुरुग्राम जोनल यूनिट ने यह छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग जांच (PMLA) के तहत दिल्ली के कई ठिकानों पर की। जांच में सामने आया कि इंदरजीत का करीबी सहयोगी अमन कुमार, जो निजी फाइनेंसरों के साथ जबरन लोन सेटलमेंट और फंड की हेराफेरी में शामिल था, अपराध की कमाई को छिपाने की कोशिश कर रहा था। दिल्ली के सर्वप्रिय विहार स्थित परिसर से ही 5.12 करोड़ रुपये नकद और 8.80 करोड़ रुपये के गहने मिले थे।

इंदरजीत सिंह पर दर्ज हैं कई मुकदमे इंदरजीत सिंह यादव जैम रिकॉर्ड्स एंटरटेनमेंट का मालिक और मुख्य संचालक है।हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या, जबरन वसूली, हथियारों के दम पर डराने-धमकाने और धोखाधड़ी जैसे गंभीर अपराधों में 15 से अधिक एफआईआर दर्ज की हैं। ईडी के अनुसार, इंदरजीत कॉर्पोरेट संस्थाओं (जैसे अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड) और निजी फाइनेंसरों के बीच करोड़ों रुपये के विवादित लेनदेन का हथियारों के बल पर जबरन समझौता कराकर मोटा कमीशन कमाता था।