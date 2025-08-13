किले में तब्दील दिल्ली, ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम से लेकर सुरक्षा के कितने इंतजाम?

स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की मानें तो 10 हजार से अधिक जवान तैनात किए जा रहे हैं। दिल्ली में कैसी रहेगी सुरक्षा? क्या-क्या किए गए हैं इंतजाम इस रिपोर्ट में जानें...

स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की मानें तो स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में 10 हजार से अधिक जवान और 3,000 ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात किए जा रहे हैं। साथ में सुरक्षाकर्मियों को विस्फोटक या संदिग्ध वस्तुओं का पता लगाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी से भी लैस किया गया है।

लाल किले पर कई स्तरों की सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि जब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इसे देखते हुए ऐतिहासिक इमारत पर सुरक्षा के कई स्तर बनाए जाएंगे।

चेहरा पहचान तकनीक से निगरानी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कर्मियों की तैनाती के अलावा, सीसीटीवी कैमरों और चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक के माध्यम से भी निगरानी की जाएगी।

ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम तैनात इसके अलावा 'ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम' भी तैनात की गई है। यही नहीं घुसपैठ का पता लगाने वाले कैमरे प्रतिबंधित क्षेत्रों की निगरानी करेंगे।

पहली बार यूवीएसएस होगी तैनात अधिकारी ने बताया कि पहली बार लाल किले के पांच पार्किंग क्षेत्रों में वाहनों के नीचे विस्फोटक, हथियार या प्रतिबंधित सामान की जांच के लिए 'अंडर-व्हीकल सर्विलांस सिस्टम' (यूवीएसएस) तैनात किए जाएंगे।

केवल निमंत्रण पत्र वालों को ही एंट्री अधिकारी ने बताया कि 15 अगस्त को लाल किले में प्रवेश केवल निमंत्रण पत्र के माध्यम से ही होगा। केवल लेबल लगे वाहनों को ही इसके आसपास जाने की अनुमति होगी।

हेडकाउंट कैमरों की होगी नजर भीड़ पर नजर रखने के लिए 'हेडकाउंट कैमरे' और लावारिस या संदिग्ध वस्तुओं को चिह्नित करने के लिए उपकरण भी लगाए जाएंगे।

आवाजाही की जाएगी नियंत्रित दिल्ली पुलिस आयुक्त एसबीके सिंह ने विशेष पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) और उपायुक्तों को अपने-अपने अधिकारक्षेत्र में कड़ी निगरानी का निर्देश दिया है। जिन इलाकों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है, वहां आवाजाही नियंत्रित की जाएगी।

छतों पर स्नाइपर रहेंगे तैनात लाल किले के पास ऊंची इमारतों की सुरक्षा के लिए स्नाइपर और छतों पर निगरानी करने वाली टीम तैनात की जाएंगी।

सादे कपड़ों में रहेंगे जवान वहीं, एक अन्य अधिकारी ने बताया कि विभिन्न सुरक्षा अभ्यासों, रात्रि गश्त और पैदल गश्त बढ़ाने के अलावा संवेदनशील क्षेत्रों में सादे कपड़ों में निगरानी टीमों को तैनात किया जा रहा है।

सोशल मीडिया पर निगरानी साइबर इकाइयों की ओर से सोशल मीडिया मंचों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है, ताकि शांति भंग करने की किसी भी संभावित खतरे का पता लगा कर उसे बेअसर किया जा सके।

10,000 से अधिक जवान तैनात पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुरक्षा के मद्देनजर अर्धसैनिक बलों और विशेष कमांडो सहित 10,000 से अधिक सुरक्षाकर्मियों और 3,000 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।

सघन निगरानी खुफिया एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेशन कर के तोड़फोड़-रोधी जांच की जा रही है। बैरिकेडिंग और तगड़ी सुरक्षा के बीच वाहनों और बाहर से आने वालों का सत्यापन तेज किए जा रहे हैं।