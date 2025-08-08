15 अगस्त पर लालकिले में पीएम मोदी का भाषण देखना है? टिकट कैसे मिलेगा,पूरा प्रोसेस जानिए
आप भी स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त पर दिल्ली के लालकिले में होने वाले भव्य आयोजन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है। 13 अगस्त से इस कार्यक्रम के लिए टिकट बुकिंग शुरू होगी। इसका पूरा प्रोसेस यहां जानिए।
15 अगस्त 2025 को भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाएगा। इस दिन दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। अगर आप भी इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनना चाहते हैं और पीएम का भाषण लाइव सुनना चाहते हैं, तो टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को समझना जरूरी है। अच्छी खबर यह है कि टिकट बुकिंग 13 अगस्त से शुरू हो रही है। टिकट पाने का पूरा प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं।
ऑनलाइन टिकट बुकिंग ऐसे करें बुक
रक्षा मंत्रालय ने टिकट बुकिंग को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को और सुगम किया है। 13 अगस्त 2025 से आप टिकट बुक कर सकते हैं। यहां है स्टेप-बाय-स्टेप गाइड:
- रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट aamantran.mod.gov.in या e-invitations.mod.gov.in पर जाएं।
- यहां अपने मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड भरकर लॉग इन करें।
- होमपेज पर “Independence Day 2025 Ticket Booking” का ऑप्शन ढूंढें और क्लिक करें।
- अपना नाम, मोबाइल नंबर, और टिकटों की संख्या दर्ज करें।
- आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट जैसे वैध पहचान पत्र की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
- टिकट की कीमतें 20, 100, और 500 रुपये हैं, जो सीट के स्थान पर निर्भर करती हैं। अपनी पसंद चुनें।
- ऑनलाइन भुगतान (क्रेडिट/डेबिट कार्ड, UPI आदि) के जरिए पेमेंट पूरा करें।
- भुगतान के बाद आपको ई-टिकट मिलेगा, जिसमें QR कोड और सीट की जानकारी होगी। इसे प्रिंट करें या मोबाइल पर सेव रखें।
ऑफलाइन टिकट कैसे मिलेंगे?
- कहां मिलेंगे: दिल्ली में कुछ सरकारी भवनों या विशेष काउंटरों पर टिकट उपलब्ध होंगे। सटीक जगहों की जानकारी रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर दी जाएगी।
- क्या चाहिए: वैध फोटो पहचान पत्र (आधार, वोटर आईडी, या पासपोर्ट) और टिकट का शुल्क (20, 100, या 500 रुपये) नकद या डिजिटल भुगतान के जरिए।
- जल्दी करें: ऑफलाइन टिकटों की संख्या कम होती है, इसलिए जल्दी पहुंचें।
लाल किले कैसे पहुंचें?
समारोह सुबह 7:30 बजे शुरू होगा, इसलिए 6:30 से 7:00 बजे के बीच पहुंचें। दिल्ली मेट्रो सबसे सुविधाजनक है:
- नजदीकी स्टेशन: लाल किला या चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन।
- मेट्रो का समय: 15 अगस्त को मेट्रो सुबह 4 बजे से शुरू होगी।
- पार्किंग और सुरक्षा: लाल किले के आसपास विशेष पार्किंग होगी, लेकिन सख्त सुरक्षा जांच के लिए तैयार रहें। टिकट और पहचान पत्र हमेशा साथ रखें।
क्यों खास है लाल किले का समारोह?
हर साल 15 अगस्त को लाल किला देशभक्ति का केंद्र बन जाता है। पीएम मोदी सुबह 7:30 बजे ध्वजारोहण करते हैं, जिसके बाद उनका प्रेरणादायक भाषण होता है। इस बार यह उनका 12वां लगातार भाषण होगा, जो उन्हें तीसरे सबसे ज्यादा बार लाल किले से संबोधन देने वाले प्रधानमंत्री बनाएगा। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, परेड, और तिरंगे गुब्बारे इस समारोह को और भव्य बनाते हैं। लेकिन बिना टिकट के आप इस जश्न का हिस्सा नहीं बन सकते, तो चलिए जानते हैं टिकट कैसे मिलेगा।