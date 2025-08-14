Independence Day 2025 Delhi Traffic Advisory For Roads To Avoid and Diversions 15 अगस्त को निकलने से पहले चेक कर लें रूट, दिल्ली-NCR के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, Ncr Hindi News - Hindustan
15 अगस्त को निकलने से पहले चेक कर लें रूट, दिल्ली-NCR के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

दिल्ली समेत एनसीआर के शहरों के लिए 15 अगस्त को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे दिल्ली और आसपास के इलाकों में संभावित भीड़ और ट्रैफिक से बचने के लिए अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 14 Aug 2025 03:36 PM
दिल्ली समेत एनसीआर के शहरों के लिए 15 अगस्त को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे दिल्ली और आसपास के इलाकों में संभावित भीड़ और ट्रैफिक की परेशानी से बचने के लिए अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें।

दिल्ली ट्रैपिक पुलिस ने शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर तिरंग फहराकर राष्ट्र को संबोधित करेंगे, जबकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता छत्रसाल स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी।

लाल किला क्षेत्र (सुबह 4:00 बजे से 10:00 बजे तक)

बंद सड़कें: नेताजी सुभाष मार्ग (दिल्ली गेट से छत्ता रेल चौक), लोथियन रोड (जीपीओ से छत्ता रेल चौक), एसपी मुखर्जी मार्ग (एचसी सेन मार्ग से यमुना बाजार चौक), चांदनी चौक (फाउंटेन चौक से लाल किला), निषाद राज मार्ग, एस्प्लेनेड रोड, रिंग रोड (राजघाट से आईएसबीटी कश्मीरी गेट), आउटर रिंग रोड (आईएसबीटी कश्मीरी गेट से सलीमगढ़ बाईपास)।

इन सड़कों से बचें: रिंग रोड (आईएसबीटी से राजघाट), वजीराबाद से आईटीओ, आउटर रिंग रोड विकास मार्ग (आईटीओ से लाल किला), महात्मा गांधी मार्ग (निजामुद्दीन ब्रिज से आईएसबीटी)।

प्रतिबंध: गुरुवार आधी रात से सुबह 11:00 बजे तक मालवाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित, स्थानीय बसों का मार्ग बदला, प्रमुख सड़कों के पास पार्किंग पर रोक।

छत्रसाल स्टेडियम क्षेत्र (सुबह 6:00 बजे से)

डायवर्जन पॉइंट: हकीकत नगर नाला रोड, किंग्सवे कैंप चौक, यू-टर्न भामा शाह चौक, मॉडल टाउन-II/III एच-पॉइंट, नानक प्याऊ गुरुद्वारा, स्टेडियम रोड/जीटीके रोड टी-पॉइंट।

इन सड़कों से बचें: मॉल रोड (स्टेडियम से सटी रिंग रोड), स्टेडियम रोड, ब्रह्माकुमारी मार्ग, भामा शाह रोड, ओल्ड जीटी करनाल रोड।

नोएडा

14 अगस्त की रात 10:00 बजे से कार्यक्रम समाप्त होने तक दिल्ली में मालवाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वैकल्पिक मार्ग के रूप में नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे होते हुए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का प्रयोग करें।

गाजियाबाद

सभी व्यावसायिक वाहनों को एनएच-09 (यूपी गेट), डाबर तिराहा, मोहन नगर, भोपुरा बॉर्डर, लोनी बॉर्डर और अन्य प्रमुख स्थानों से दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। 14 अगस्त की रात 10:00 बजे से 15 अगस्त के कार्यक्रमों की समाप्ति तक प्रतिबंध लागू रहेंगे।

गुरुग्राम

14 अगस्त की शाम 5:00 बजे से 15 अगस्त की दोपहर 1:30 बजे तक यातायात प्रतिबंध लागू रहेंगे। अंतरराज्यीय यात्रा के लिए केएमपी एक्सप्रेसवे का उपयोग करें।

फरीदाबाद

भारी वाहनों का दिल्ली में प्रवेश 14 अगस्त की रात 10:00 बजे से 15 अगस्त की दोपहर 2:00 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंधित मार्गों में बदरपुर बॉर्डर, प्रह्लादपुर, सूरजकुंड, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, NH-19 और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं।

पब्लिक एडवाइस

  • यात्रियों को प्रभावित सड़कों से बचना चाहिए और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना चाहिए।
  • भीड़भाड़ कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें।
  • दिल्ली विश्वविद्यालय (उत्तरी परिसर), जीटीबी नगर, मॉडल टाउन और आजादपुर सब्जी मंडी जाने वाले यात्री एक्सट्रा टाइम लेकर घर से निकलें।
  • ट्रैफिक नियमों, सड़क अनुशासन और ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करें।
  • दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक चैनलों के माध्यम से अपडेट रहें।