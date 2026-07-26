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काम की बात: 10 किलो का सिलेंडर और 3 घंटे में डिलीवरी, गुरुग्राम में 'इंडेन एक्स्ट्रालाइट नाउ' की शुरुआत

By Subodh Kumar Mishra
हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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गुरुग्राम में एलपीजी कनेक्शन का इंतजार कर रहे हजारों लोगों के लिए अच्छी खबर है। इंडियन आयल ने शहर में प्रीमियम 10 किलो का कम्पोजिट एलपीजी सिलेंडर 'इंडेन एक्स्ट्रालाइट नाउ' की शुरुआत की है। ये सिलेंडर बिना पारंपरिक गैस कनेक्शन मिलेंगे। बुकिंग के बाद महज तीन घंटे में घर पर इसकी सप्लाई कर दी जाएगी।

गुरुग्राम में एक महिला को 10 किलो का सिलेंडर देते गैस कंपनी के अधिकारी।
गुरुग्राम में एक महिला को 10 किलो का सिलेंडर देते गैस कंपनी के अधिकारी।

मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में उपभोक्ताओं को अब 10 किलोग्राम के छोटे सिलेंडर भी मिलेंगे। शनिवार को गुरुग्राम में गैस कंपनी की ओर इस कंपोजिट सिलेंडरों की शुरुआत की गई। अब बिना पारंपरिक गैस कनेक्शन मिल सकेंगे। इसकी कीमत 4,925 रुपये निर्धारित की गई है, जो बुकिंग के बाद तीन घंटे में घर पर सप्लाई होगी। इससे एलपीजी कनेक्शन का इंतजार करने वाले छह हजार लोगों को लाभ मिलेगा। इंडियन आयल के उत्तरी क्षेत्र के कार्यकारी निदेशक हेमंत राठौर ने गुरुग्राम में प्रीमियम 10 किलो का कम्पोजिट एलपीजी सिलेंडर इंडेन एक्स्ट्रालाइट नाउ की शुरुआत की। इसे बेहतर सुविधा, तेजी, सुरक्षा और ग्राहकों को आधुनिक अनुभव देने के लिए डिजाइन किया गया है।

बदलती जरूरतों को पूरा करेगी

उन्होंने कहा कि आज के ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया एक नए जमाने का एलपीजी समाधान है। यह सिलेंडर हल्का, जंग-रोधी और आकर्षक डिजाइन वाला है, जो पारंपरिक स्टील सिलेंडरों का एक आधुनिक विकल्प है। निदेशक ने इस सिलेंडर के बारे में उपभोक्ताओं को मिलने वाले बेहतर सुविधाओं के बारे में भी बताया। 4925 रुपये में कनेक्शन के साथ मिलने वाले सिलेंडर को उपभोक्ता जरूरत पड़ने पर कभी भी रिफिल करा सकेंगे। बुकिंग के करीब तीन घंटे के भीतर इसकी घर पर सप्लाई भी की जाएगी। शहर के दस गैस वितरकों के माध्यम से इसकी बिक्री शुरू हो गई।

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पता प्रमाण की जरूरत नहीं

उपभोक्ता बिना पता प्रमाण जमा किए भी नया कनेक्शन ले सकते हैं, जिससे कनेक्शन लेने की प्रक्रिया आसान और सुविधाजनक की गई है। यह सर्विस शहरी घरों, प्रीमियम लाइफस्टाइल वाले ग्राहकों, पेशेवरों, रिहायशी सोसाइटियों और ऐसे परिवारों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई है जो अधिक सुविधा चाहते हैं। इससे ऐसे लोगों को काफी राहत मिल सकेगी।

इन शहरों में भी शुरुआत

निदेशक हेमंत राठौर ने बताया कि दस किलो का सिलेंडर शुरू में गुरुग्राम, पुणे, इंदौर और कोयंबटूर में किया जा रहा है। इसके बाद देश के अन्य शहरों में इसे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा। एक प्रीमियम ऑफ़र के तौर पर इंडेन एक्स्ट्रालाइट नाउ को फ़्री ट्रेड एलपीजी मॉडल के तहत पेश किया जा रहा है और इसकी कीमत कॉमर्शियल दरों पर तय की गई है।

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ये कीमत निर्धारित की गई

जुलाई के लिए गुरुग्राम बाजार में इसकी खुदरा बिक्री मूल्य 1656.50 प्रति सिलेंडर है। सिलेंडर की कीमत 2700 प्लस 18 प्रतिशत जीएसटी है। इससे पहली बार खरीदने पर सिलेंडर की कुल कीमत 4842.50 प्रति सिलेंडर हो जाती है। अब ये सिलेंडर उपभोक्ताओं को आसानी से मिल सकेंगे। इससे शहर में उन कामगारों को लाभ मिलेगा जिन्हें पहले ये नहीं मिल पाए थे।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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