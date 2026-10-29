नोएडा में सुपरटेक केपटाउन में बनेंगे अधूरे टावर , 600 फ्लैटों की होगी रजिस्ट्री

टावरों में अभी कई फ्लोर बनने बाकी हैं। यहां पर कुल 846 फ्लैट बनने प्रस्तावित हैं। इनमें से 200 फ्लैट की रजिस्ट्री हो गई है। बाकी 646 फ्लैट की रजिस्ट्री की उम्मीद जग गई है।

नोएडा प्राधिकरण की बुधवार को हुई 224वीं बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें अधूरी सुपरटेक केपटाउन परियोजना को पूरा कराने के लिए को-डेवलपर कंपनी को मंजूरी दी गई। अब अधूरे टावर बन सकेंगे। करीब 600 फ्लैट की रजिस्ट्री भी हो सकगी। इसके अलावा औद्योगिक जमीन खरीदने पर 10 की बजाय सात प्रतिशत ट्रांसफर शुल्क लिए जाने को मंजूरी दी गई।

बुधवार को औद्योगिक विकास आयुक्त और नोएडा-ग्रेनो प्राधिकरण के चेयरमैन दीपक कुमार की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक हुई। सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक चली बैठक में भूखंड संख्या-जीएच-1ए, सेक्टर-74 स्थित सुपरटेक की केपटाउन परियोजना में को-डेवलपर लाने की मंजूरी दे दी गई। यह मंजूरी मैसर्स ब्रिकबॉस इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड के लिए दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि 3130.97 वर्ग मीटर में यह परियोजना है। इसमें कुल सात टावर हैं। इनमें से दो टावर के लिए अधिभोग प्रमाण पत्र पहले ही जारी हो चुका है। अब काम पूरा होने के बाद बाकी पांच टावर के लिए अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। टावरों में अभी कई तल बनने बाकी हैं। यहां पर कुल 846 फ्लैट बनने प्रस्तावित हैं। इनमें से 200 फ्लैट की रजिस्ट्री हो गई है। बाकी 646 फ्लैट की रजिस्ट्री की उम्मीद जग गई है। अधिकारियों ने बताया कि नए बिल्डर को प्राधिकरण के बकाया 130 करोड़ रुपये प्राथमिकता पर चुकाने होंगे। इस भूखंड का 2017 में सबडिवीजन हो गया था।

अधिकारियों ने बताया कि बैठक में अमिताभकांत समिति की स्टेटस रिपोर्ट भी रखी गई। अब तक बिल्डरों ने 913 करोड़ रुपये जमा किए हैं और 4931 फ्लैट की रजिस्ट्री हो चुकी है। 36 परियोजनाओं के बिल्डर बकाया जमा नहीं करने की वजह से डिफाल्टर हैं। बोर्ड ने सख्ती बरतते हुए रजिस्ट्री की संख्या में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में प्राधिकरण के सीईओ कृष्णा करुणेश, यमुना के सीईओ राकेश सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

औद्योगिक जमीन खरीदने पर अब सात फीसदी ट्रांसफर चार्ज देना होगा कार्यशील औद्योगिक भूखंड खरीदने वालों को बोर्ड ने राहत दी है। भूखंड की खरीद-फरोख्त पर लगने वाले ट्रांसफर शुल्क को 10 से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है। ट्रांसफर शुल्क भूखंड की कीमत पर लगता है। स्टांप एक्ट में खून के रिश्तों में ट्रांसफर शुल्क को जो माफ करने का प्रावधान है, उन्हीं रिश्तों में प्राधिकरण में भी छूट देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा इकाई को कार्यशील करने की मूल अवधि तीन साल अथवा पांच साल के बाद अधिकतम तीन सााल की वर्षवार समयवृद्धि देने का निर्णय लिया गया। निर्माण व कार्यशीलता के लिए प्रथम, द्वितीय व तृतीय साल के लिए समयवृद्धि शुल्क 3, 5 और 7 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया।

स्पोर्ट्स सिटी के सेक्टर-78-79, 150 और 152 के लेआउट प्लान (नक्शा) को लेकर आई आपत्तियों का जल्द निस्तारण कर दिया जाएगा। इसके बाद आपत्तियों को दूर करते हुए बिल्डरों को नए सिरे से लेआउट प्लान जमा करना होगा। इसके बाद मंजूरी देकर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।

स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट के लिए किसानों से आपसी सहमति से ली जाएगी जमीन स्पोर्ट्स सिटी परियोजनाओं में छोटे-छोटे टुकड़ों में बची जमीन को किसानों से आपसी सहमति से लेने का निर्णय लिया गया। इसके लिए समय-सीमा 31 दिसंबर 2026 तय की गई है। यह निर्णय बुधवार को हुई बोर्ड बैठक में लिया गया।

बैठक में निर्णय लिया गया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश, योजना के ब्रोशर के तहत स्पोर्ट्स सिटी की परियोजना को आगे बढ़ाया जाए। भूखंडों के ले आउट प्लान को लेकर 225 से अधिक आपत्तियां आई हुई हैं। अधिकारियों ने बताया कि काफी आपत्तियों का निस्तारण कर दिया गया है। बाकी का भी जल्द निस्तारण कर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि सेक्टर-150 के एससी-01 समेत जिन भी जगह छोटे-छोटे टुकड़ों में जमीन का अधिग्रहण नहीं हो पाया है, सहमति से लेने की प्रक्रिया शुरू करें। इस साल 31 दिसंबर तक जमीन लेने की जो प्रक्रिया पूरी हो जाए, उसे विल्डरों को आवंटित करें।

ये फैसले भी लिए गए ● नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड के पास सेक्टर-105 में ऑटो शोरूम परियोजना को मंजूरी।

● सेक्टर-32 के सिटी सेंटर मैदान में खाली जमीन पर बिजेनस पार्क लाने की योजना को भी मंजूरी।

● सेक्टर-62 में बने 500 बेड के महिला छात्रावास से प्राप्त किराये की धनराशि से प्राधिकरण को देय अंश का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही 10 साल का अनुबंध बढ़ाने, देरी पर लगे ब्याज को माफ करने का निर्णय लिया।

● विश्वस्तरीय जीसीसी हब तथा ग्रेड ए ऑफिस की जगह सृजित करने के लिए सेक्टर-147 में आईटी-आईटीईएस के भू उपयोग के लिए 6800 वर्ग मीटर जमीन पर योजना लाने का निर्णय लिया गया।

● भूखंड संख्या-सीसी-1, सेक्टर-32 में बनी यूनिटों के उपपट्टाधारकों के लिए लीज रेंट की गणना 612 रुपये प्रति वर्ग मीटर की बजाए 232 रुपये प्रति वर्ग मीटर वार्षिक किए जाने का निर्णय लिया गया।