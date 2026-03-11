Hindustan Hindi News
Mar 11, 2026 08:08 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
उन्होंने मोबाइल ऑपरेटरों द्वारा की जाने वाली मनमानी को सदन में सामने रखा। चड्डा ने कहा- मोबाइल ऑपरेटर रिचार्ज न होने पर इनकमिंग कॉल्स बंद कर देते हैं और चालाकी से साल में 12 की जगह 13 रिचार्ज करवा लेते हैं।

इनकमिंग कॉल बंद, 12 नहीं 13 बार कराते रिचार्ज…; मोबाइल कंपनियों की मनमानी पर भड़के राघव चड्डा

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्डा ने सदन में मोबाइल फोन में होने वाले प्रीपेड रिचार्ज से जुड़ी 3 मांगे रखी हैं। उन्होंने मोबाइल ऑपरेटरों द्वारा की जाने वाली मनमानी को सदन में सामने रखा। चड्डा ने कहा- मोबाइल ऑपरेटर रिचार्ज न होने पर इनकमिंग कॉल्स बंद कर देते हैं और चालाकी से साल में 12 की जगह 13 रिचार्ज करवा लेते हैं।

इनकमिंग कॉल बंद करना सरासर मनमानी

राज्यसभा सांसद राघव चड्डा ने सदन में हुई कार्रवाई की वीडियो एक्स पर शेयर की। राघव चड्डा ने अपनी बात रखते हुए कहा- रीचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ-साथ इनकमिंग की सुविधा भी बंद हो जाती है। फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा, तो सर रीचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग सुविधा बंद होना समझ आता है, लेकिन इनकमिंग सुविधा बंद हो जाना सरासर मनमानी है। आज मोबाइल नंबर हमारी डिजिटल पहचान बन चुका है।

इनकमिंग कॉल बंद करना अधिकार छीनने जैसा

इनकमिंग कॉल बंद करना हमारे राइट टू कम्युनिकेशन को बंद करने जैसा है। आपका बैंक अकाउंट इसलिए बंद नहीं हो जाता है, क्योंकि आपने मंथली डिपोजिट जमा नहीं किया है। या आपका वोटर आईडी इसलिए सस्पेंड नहीं हो जाता, क्योंकि आपने एक चुनाव में वोट नहीं डाले हैं। इसी तरह आपका मोबाइल नंबर इसलिए डीएक्टीवेट नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि आप एक रीचार्ज करना भूल गए हैं।

राघव चड्डा ने सदन में रखीं 3 मांगे

मैं इस सदन में फ्री आउटगोइंग या फ्री डेटा की मांग नहीं कर रहा हूं। लेकिन इनकमिंग कॉल की सुविधा की गारंटी होनी चाहिए। मेरी तीन खास मांगे हैं। पहली- प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन में इनकमिंग कॉल और इनकमिंग मेसेज कम से कम एक साल से तक बिना रुकावट के रहना चाहिए। दूसरा- लास्ट रीचार्ज से तीन साल तक आपका मोबाइल नंबर डीएक्टीवेट नहीं करना चाहिए। तीसरा- मोबाइल ऑपरेटर के लिए लो कॉस्ट वाले इनकमिंग प्लान लाने चाहिए। जैसे 10 रुपये में 180 दिन की इनकमिंग सुविधा देनी चाहिए।

साल में 13 रिचार्ज कराते हैं…

प्रीपेड यूजर दूसरी बड़ी समस्या फेस करते हैं- साल में महीने 12 होते हैं, लेकिन 28 दिन के रीचार्ज वाले प्लान के जरिए यूजर को 13 बार रीचार्ज कराना पड़ता है। 28 दिन × 13 रिचार्ज = 364 दिन। ये बहुत चालाकी भरा तरीका है कि आपको फीलिंग 30 दिन की देते हैं, लेकिन डीलिंग 28 दिन की करते हैं। दुनिया में हर जगह बिलिंग साइकिल कैलेंडर के हिसाब से होती है। लेकिन टेलीकॉम ऑपरेटर 28 दिन के हिसाब से प्लान बेचते हैं, ताकि आपको एक अतिरिक्त महीना मिल जाए।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

