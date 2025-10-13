फरीदाबाद में जमीन का मुआवजा पाने वाले किसानों को इनकम टैक्स के नोटिस, किसानों में मचा हड़कंप
आयकर विभाग ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से मिले मुआवजे पर फरीदाबाद के किसानों को नोटिस जारी कर दिए हैं। विभाग ने किसानों से उनकी आय-व्यय का ब्योरा मांगा है। इससे किसानों में हड़कंप मचा हुआ है। इस मुद्दे पर रविवार को किसानों की सेक्टर-78 में बैठक हुई।
किसान संघर्ष समिति नहरपार फरीदाबाद की बैठक प्रधान जगबीर सिंह की अध्यक्षता में सेक्टर-78 फरीदपुर के राजमहल गार्डन में संपन्न हुई। बैठक का संचालन समिति के महासचिव सत्यपाल नरवत कहा कि ग्रेटर फरीदाबाद के किसान आयकर विभाग से नोटिस मिलने से परेशान हैं। नोटिस में किसानों से आय और व्यय के बारे में पूछा गया है। आयकर विभाग को किसानों से आय-व्यय के बारे में पूछ रहा है, जबकि इस बारे में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग से पूछा जाना चाहिए।
समस्या को लेकर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण फरीदाबाद की प्रशासक अनुपमा अंजलि को किसानों ने ज्ञापन दिया था। इस पर उन्होंने किसानों को 15 दिन बाद बुलाकर बैठक करने को कहा था, लेकिन डेढ़ माह बीतने के बाद भी किसानों को बैठक करने के लिए नहीं बुलाया गया है। बैठक में किसानों ने निर्णय लिया है कि एचएसवीपी प्रशासक को एक-दो दिन में नोटिस देकर 15 दिन का समय दिया जाएगा। यदि किसानों की समस्या का समाधान नहीं होता है तो कार्रवाई की जाएगी। बैठक में परमानंद कौशिक, ब्रह्मानंद, धर्मपाल वकील, खेड़ी कलां से जगदीश, प्रकाश, चंद्र सिंह, नीमका से उम्मेद सिंह, ज्ञानी सिंह मौजूद रहे।
किसान बोले, ब्याज पर टीडीएस भी कट चुका
किसानों को जमीन अधिग्रहण के बदले मुआवजे की राशि मिली है। ब्याज पर टीडीएस कटा है। आयकर विभाग का रिटर्न भी किसानों ने भरा है। किसानों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समिति को प्रतिवर्ष मिलने वाली रॉयल्टी, सुप्रीम कोर्ट के मुआवजे का बकाया ब्याज, कुछ किसानों को सत्र न्यायालय से मुआवजे पर ब्याज, अधिग्रहण से बची हुई जमीन के लिए रास्ता, कुछ किसानों को पेमेंट करने के बाद भी प्लॉटों का कब्जा नहीं देना आदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है।