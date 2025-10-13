Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsincome tax notices to faridabad farmers on land compensation

फरीदाबाद में जमीन का मुआवजा पाने वाले किसानों को इनकम टैक्स के नोटिस, किसानों में मचा हड़कंप

 आयकर विभाग ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से मिले मुआवजे पर फरीदाबाद के किसानों को नोटिस जारी कर दिए हैं। विभाग ने किसानों से उनकी आय-व्यय का ब्योरा मांगा है। इससे किसानों में हड़कंप मचा हुआ है। इस मुद्दे पर रविवार को किसानों की सेक्टर-78 में बैठक हुई।  

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबादMon, 13 Oct 2025 07:47 AM
आयकर विभाग ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से मिले मुआवजे पर फरीदाबाद के किसानों को नोटिस जारी कर दिए हैं। विभाग ने किसानों से उनकी आय-व्यय का ब्योरा मांगा है। इससे किसानों में हड़कंप मचा हुआ है। इस मुद्दे पर रविवार को किसानों की सेक्टर-78 में बैठक हुई। किसान अब जल्द ही आयकर विभाग के अधिकारियों से मिलेंगे।

किसान संघर्ष समिति नहरपार फरीदाबाद की बैठक प्रधान जगबीर सिंह की अध्यक्षता में सेक्टर-78 फरीदपुर के राजमहल गार्डन में संपन्न हुई। बैठक का संचालन समिति के महासचिव सत्यपाल नरवत कहा कि ग्रेटर फरीदाबाद के किसान आयकर विभाग से नोटिस मिलने से परेशान हैं। नोटिस में किसानों से आय और व्यय के बारे में पूछा गया है। आयकर विभाग को किसानों से आय-व्यय के बारे में पूछ रहा है, जबकि इस बारे में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग से पूछा जाना चाहिए।

समस्या को लेकर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण फरीदाबाद की प्रशासक अनुपमा अंजलि को किसानों ने ज्ञापन दिया था। इस पर उन्होंने किसानों को 15 दिन बाद बुलाकर बैठक करने को कहा था, लेकिन डेढ़ माह बीतने के बाद भी किसानों को बैठक करने के लिए नहीं बुलाया गया है। बैठक में किसानों ने निर्णय लिया है कि एचएसवीपी प्रशासक को एक-दो दिन में नोटिस देकर 15 दिन का समय दिया जाएगा। यदि किसानों की समस्या का समाधान नहीं होता है तो कार्रवाई की जाएगी। बैठक में परमानंद कौशिक, ब्रह्मानंद, धर्मपाल वकील, खेड़ी कलां से जगदीश, प्रकाश, चंद्र सिंह, नीमका से उम्मेद सिंह, ज्ञानी सिंह मौजूद रहे।

किसान बोले, ब्याज पर टीडीएस भी कट चुका

किसानों को जमीन अधिग्रहण के बदले मुआवजे की राशि मिली है। ब्याज पर टीडीएस कटा है। आयकर विभाग का रिटर्न भी किसानों ने भरा है। किसानों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समिति को प्रतिवर्ष मिलने वाली रॉयल्टी, सुप्रीम कोर्ट के मुआवजे का बकाया ब्याज, कुछ किसानों को सत्र न्यायालय से मुआवजे पर ब्याज, अधिग्रहण से बची हुई जमीन के लिए रास्ता, कुछ किसानों को पेमेंट करने के बाद भी प्लॉटों का कब्जा नहीं देना आदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
