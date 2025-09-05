EWS छात्रों के लिए आय सीमा 5 लाख तो मरीजों के लिए 2.20 लाख ही क्यों? दिल्ली सरकार को HC का नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट में कम आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के मरीजों के लिए आय सीमा बढ़ाने की मांग उठाई गई है। यह मुद्दा अदालत द्वारा नियुक्त न्यायमित्र वकील ने रखा। हाईकोर्ट ने इस पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है।

दिल्ली हाईकोर्ट में कम आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के मरीजों के लिए आय सीमा बढ़ाने की मांग उठाई गई है। यह मुद्दा अदालत द्वारा नियुक्त न्यायमित्र वकील ने रखा। हाईकोर्ट ने इस पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने कहा कि यह तर्क वाजिब है कि जब ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए आय सीमा पांच लाख रुपये है, तो मरीजों के लिए यह सीमा केवल दो लाख बीस हजार रुपये क्यों तय की गई है।

जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की डिवीजन बेंच ने न्यायमित्र अशोक अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त नोट दिल्ली सरकार के वकील समीर वशिष्ठ को सौंप दिया। इसके साथ ही सरकार को यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि ईडब्ल्यूएस मरीजों की आय सीमा बढ़ाकर पांच लाख रुपये क्यों न की जाए।

बेंच ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और कल्याण विभाग का एक वरिष्ठ अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखे। हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है।