EWS छात्रों के लिए आय सीमा 5 लाख तो मरीजों के लिए 2.20 लाख ही क्यों? दिल्ली सरकार को HC का नोटिस

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 5 Sep 2025 07:38 AM
दिल्ली हाईकोर्ट में कम आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के मरीजों के लिए आय सीमा बढ़ाने की मांग उठाई गई है। यह मुद्दा अदालत द्वारा नियुक्त न्यायमित्र वकील ने रखा। हाईकोर्ट ने इस पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने कहा कि यह तर्क वाजिब है कि जब ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए आय सीमा पांच लाख रुपये है, तो मरीजों के लिए यह सीमा केवल दो लाख बीस हजार रुपये क्यों तय की गई है।

जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की डिवीजन बेंच ने न्यायमित्र अशोक अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त नोट दिल्ली सरकार के वकील समीर वशिष्ठ को सौंप दिया। इसके साथ ही सरकार को यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि ईडब्ल्यूएस मरीजों की आय सीमा बढ़ाकर पांच लाख रुपये क्यों न की जाए।

बेंच ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और कल्याण विभाग का एक वरिष्ठ अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखे। हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है।

अदालत में उठे दो मुद्दे

अशोक अग्रवाल ने बेंच के सामने दो प्रमुख मुद्दे रखे। पहला, गरीब मरीजों के लिए आय सीमा दो लाख बीस हजार रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये की जाए। दूसरा मुद्दा यह उठाया गया कि 22 मार्च 2007 को निजी अस्पतालों में ईडब्ल्यूएस मरीजों के इलाज की निगरानी के लिए गठित समिति प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रही। उन्होंने कहा एक व्यक्ति घर की पहली मंजिल से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया था। सरकारी अस्पतालों में आईसीयू बेड न मिलने पर परिजन उसे निजी अस्पताल ले गए, लेकिन खर्च वहन न कर पाने पर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया।