Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsIn view of A.R. Rahman event at IG Indoor Stadium Delhi traffic police issued advisory
दिल्ली में शनिवार को एआर रहमान का कार्यक्रम, एडवायजरी जारी कर पुलिस बोली- इन रास्तों पर जाने से बचें

दिल्ली में शनिवार को एआर रहमान का कार्यक्रम, एडवायजरी जारी कर पुलिस बोली- इन रास्तों पर जाने से बचें

संक्षेप:

कार्यक्रम में आने वाली गाड़ियों के लिए पुलिस ने बताया, कि रिंग रोड (राजघाट से IP फ्लाईओवर) पर दोनों तरफ गाड़ियों की पार्किंग करना मना रहेगा। साथ ही गलत तरीके से खड़े वाहनों को टो किया जाएगा और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

Dec 20, 2025 05:40 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार (20 दिसंबर) को फिल्म संगीतकार ए.आर. रहमान का हार्मनी ऑफ़ हार्ट्स इवेंट होने वाला है, जिसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने आयोजन स्थल के आसपास यातायात सुगम बनाए रखने के लिए एक एडवायजरी जारी की है। इस कार्यक्रम का आयोजन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। इस दौरान पुलिस ने दोपहर 12:00 बजे से रात 11:00 बजे तक इलाके में ट्रैफ़िक मूवमेंट रेगुलेटेड व धीमा रहने की उम्मीद जताई है। इसके साथ ही पुलिस ने कार्यक्रम स्थल के आसपास से गुजरने वाले लोगों को वैकल्पिक रास्तों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने व ट्रैफ़िक डायवर्जन और ट्रैफ़िक स्टाफ़ के निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जारी एडवायजरी के अनुसार इस कार्यक्रम की वजह से शनिवार दोपहर 12 बजे से रात 11 बजे तक IP मार्ग (MGM रोड), विकास मार्ग, रिंग रोड (राजघाट से IP डिपो) तक के रास्ते प्रभावित रहेंगे। इसके अलावा जरूरत के अनुसार राजघाट से IP मार्ग तक भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा, और IP मार्ग / विकास मार्ग पर डायवर्जन लगाया जा सकता है।

उधर कार्यक्रम में आने वाली गाड़ियों के लिए पार्किंग एडवायजरी जारी करते हुए पुलिस ने बताया, कि रिंग रोड (राजघाट से IP फ्लाईओवर) पर दोनों तरफ़ गाड़ियों की पार्किंग करना मना रहेगा। साथ ही गलत तरीके से खड़े वाहनों को टो किया जाएगा और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए एंट्री एडवायजरी जारी करते हुए पुलिस ने बताया कि गेट 7 और 8 से प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वेलोड्रोम रोड से एंट्री रखी गई है, वहीं गेट नंबर 16, 18, 21, 22 और 23 से जाने वालों के लिए MGM रोड से एंट्री रखी गई है।

ट्रैफिक एडवाइजरी

20.12.2025 (शनिवार) को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ए.आर. रहमान – “हार्मनी ऑफ़ हार्ट्स” इवेंट को देखते हुए, दोपहर 12:00 बजे से रात 11:00 बजे तक ट्रैफ़िक मूवमेंट रेगुलेटेड/धीमा रहने की उम्मीद है।

प्रभावित रास्ते (दोपहर 12 बजे से रात 11 बजे तक):

IP मार्ग (MGM रोड), विकास मार्ग, रिंग रोड (राजघाट से IP डिपो)

डायवर्जन / प्रतिबंध (जरूरत के अनुसार):

राजघाट से IP मार्ग तक भारी वाहनों पर प्रतिबंध

IP मार्ग / विकास मार्ग पर डायवर्जन लगाया जा सकता है

पार्किंग एडवाइजरी:

रिंग रोड (राजघाट से IP फ्लाईओवर) पर दोनों तरफ़ गाड़ियों की पार्किंग मना है।

अनाधिकृत वाहनों को टो किया जाएगा और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

एंट्री एडवाइजरी (इवेंट में आने वालों के लिए):

गेट 07 और 08 → वेलोड्रोम रोड से एंट्री

गेट 16, 18, 21, 22 और 23 → MGM रोड से एंट्री

यात्रियों के लिए सलाह:

अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।