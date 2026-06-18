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दिल्ली में इन विभागों की नौकरियों में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 20 प्रतिशत का आरक्षण, LG ने दी बड़ी सौगात

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
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उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने इस आरक्षण के बारे में एक पक्की समय-सीमा तय करते हुए सभी संबंधित विभागों को जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा करने और अपने-अपने भर्ती नियमों में जरूरी संशोधन करने के लिए 30 जून की सख्त डेडलाइन दी।

दिल्ली में इन विभागों की नौकरियों में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 20 प्रतिशत का आरक्षण, LG ने दी बड़ी सौगात

पूर्व अग्निवीरों को एक बेहतर जीवन देने की दिशा में दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने गुरुवार को उन्हें एक बड़ी खुशखबरी दी। दरअसल LG ने दिल्ली में निकलने वाली पुलिस कॉन्स्टेबल, फायरमैन, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और वाइल्डलाइफ गार्ड जैसे ग्रुप 'C' की भर्तियों में पूर्व-अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्देश दिया। LG ने इस वर्ग के रिक्त पदों पर इन युवाओं के अनुशासन और सैन्य प्रशिक्षण का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए सीधी भर्ती में आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया।

इस बारे में संधू ने गुरुवार को मुख्य सचिव, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। जिसका मकसद दिल्ली के विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों में पूर्व-अग्निवीरों (सेना के रिटायर शॉर्ट-सर्विस जवान) को 20% आरक्षण देने की तैयारियों का जायजा लेना और रणनीति की समीक्षा करना था। ग्रुप C पद नॉन-गजेटेड पद होते हैं।

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सीधी भर्ती में दिया जाएगा 20 प्रतिशत का आरक्षण

इस बारे में जानकारी देते हुए संधू ने 'X' पर एक पोस्ट में कहा कि यह पहल भारत सरकार के विजन के अनुसार लागू की जा रही है। उपराज्यपाल ने कहा, 'इन युवा पुरुषों और महिलाओं के अनुशासन, कौशल और प्रशिक्षण का सही इस्तेमाल करने के लिए, पुलिस कॉन्स्टेबल, फायरमैन, जेल वार्डन, फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्डलाइफ गार्ड सहित ग्रुप 'C' के खाली पदों पर सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया गया है।'

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नियमों में बदलाव के लिए दिया 30 जून का समय

संधू ने आगे कहा कि सभी योग्य पूर्व-अग्निवीरों के लिए भर्ती खुली रहेगी ताकि उन्हें समान अवसर मिल सके और देश के लिए उनकी सेवा को मान्यता दी जा सके। उन्होंने बताया कि इस बारे में सभी संबंधित विभागों के लिए भर्ती नियमों में जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा करने और भर्ती नियमों में संशोधनों करने के लिए 30 जून की सख्त समय-सीमा तय की गई है। आगे उन्होंने कहा कि विभागों को अपनी ऑपरेशनल जरूरतों के हिसाब से इन भर्ती किए गए लोगों की खास क्षमताओं का इस्तेमाल करने और उन्हें तैनात करने का अधिकार भी दिया गया है।

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मुख्य ऑपरेशनल विभागों में लागू होगा कोटा

प्राप्त जानकारी के अनुसार यह कोटा मुख्य ऑपरेशनल विभागों में लागू होगा, जिसमें खासतौर पर दिल्ली पुलिस में पुलिस कॉन्स्टेबल, दिल्ली फायर सर्विस में फायरमैन, जेल विभाग में जेल वार्डन और पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग में फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्डलाइफ गार्ड की भर्ती शामिल है।

अग्निवीरों द्वारा की गई राष्ट्र सेवा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए LG ने कहा कि इन समर्पित लोगों को सामाजिक ढांचे में आसानी से शामिल करके सरकार, राजधानी की संस्थागत मजबूती को बढ़ाएगी तथा एक प्रगतिशील 'विकसित दिल्ली' के सामूहिक विजन को आगे ले जाएगी।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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