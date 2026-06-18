दिल्ली में इन विभागों की नौकरियों में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 20 प्रतिशत का आरक्षण, LG ने दी बड़ी सौगात
उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने इस आरक्षण के बारे में एक पक्की समय-सीमा तय करते हुए सभी संबंधित विभागों को जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा करने और अपने-अपने भर्ती नियमों में जरूरी संशोधन करने के लिए 30 जून की सख्त डेडलाइन दी।
पूर्व अग्निवीरों को एक बेहतर जीवन देने की दिशा में दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने गुरुवार को उन्हें एक बड़ी खुशखबरी दी। दरअसल LG ने दिल्ली में निकलने वाली पुलिस कॉन्स्टेबल, फायरमैन, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और वाइल्डलाइफ गार्ड जैसे ग्रुप 'C' की भर्तियों में पूर्व-अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्देश दिया। LG ने इस वर्ग के रिक्त पदों पर इन युवाओं के अनुशासन और सैन्य प्रशिक्षण का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए सीधी भर्ती में आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया।
इस बारे में संधू ने गुरुवार को मुख्य सचिव, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। जिसका मकसद दिल्ली के विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों में पूर्व-अग्निवीरों (सेना के रिटायर शॉर्ट-सर्विस जवान) को 20% आरक्षण देने की तैयारियों का जायजा लेना और रणनीति की समीक्षा करना था। ग्रुप C पद नॉन-गजेटेड पद होते हैं।
सीधी भर्ती में दिया जाएगा 20 प्रतिशत का आरक्षण
इस बारे में जानकारी देते हुए संधू ने 'X' पर एक पोस्ट में कहा कि यह पहल भारत सरकार के विजन के अनुसार लागू की जा रही है। उपराज्यपाल ने कहा, 'इन युवा पुरुषों और महिलाओं के अनुशासन, कौशल और प्रशिक्षण का सही इस्तेमाल करने के लिए, पुलिस कॉन्स्टेबल, फायरमैन, जेल वार्डन, फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्डलाइफ गार्ड सहित ग्रुप 'C' के खाली पदों पर सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया गया है।'
नियमों में बदलाव के लिए दिया 30 जून का समय
संधू ने आगे कहा कि सभी योग्य पूर्व-अग्निवीरों के लिए भर्ती खुली रहेगी ताकि उन्हें समान अवसर मिल सके और देश के लिए उनकी सेवा को मान्यता दी जा सके। उन्होंने बताया कि इस बारे में सभी संबंधित विभागों के लिए भर्ती नियमों में जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा करने और भर्ती नियमों में संशोधनों करने के लिए 30 जून की सख्त समय-सीमा तय की गई है। आगे उन्होंने कहा कि विभागों को अपनी ऑपरेशनल जरूरतों के हिसाब से इन भर्ती किए गए लोगों की खास क्षमताओं का इस्तेमाल करने और उन्हें तैनात करने का अधिकार भी दिया गया है।
मुख्य ऑपरेशनल विभागों में लागू होगा कोटा
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह कोटा मुख्य ऑपरेशनल विभागों में लागू होगा, जिसमें खासतौर पर दिल्ली पुलिस में पुलिस कॉन्स्टेबल, दिल्ली फायर सर्विस में फायरमैन, जेल विभाग में जेल वार्डन और पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग में फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्डलाइफ गार्ड की भर्ती शामिल है।
अग्निवीरों द्वारा की गई राष्ट्र सेवा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए LG ने कहा कि इन समर्पित लोगों को सामाजिक ढांचे में आसानी से शामिल करके सरकार, राजधानी की संस्थागत मजबूती को बढ़ाएगी तथा एक प्रगतिशील 'विकसित दिल्ली' के सामूहिक विजन को आगे ले जाएगी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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