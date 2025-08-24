ज्यादा चूं चां की तो नीले ड्रम में चुनवा देंगे…; पत्नी ने पति को दी जान से मारने की धमकी

तहसील में शिकायत करने आए युवक ने बताया कि पत्नी का मुस्लिम लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। उन लोगों ने कई बार धमकी दी है कि ज्यादा चू चा की तो नीले ड्रम में चुनवा देंगे, जैसे मेरठ में केस हुआ था।

नीले ड्रम में भरकर मारने की धमकी वाला मामला गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके का है। पीड़ित पति का नाम गरीब दास है। उसने आरोप लगाया है कि पत्नी अपने ब्यॉफ्रेंड के साथ भाग गई है। उसने हत्या करने की धमकी दी है। मोदीनगर तहसील में शिकायत दर्ज कराने आए पीड़ित पति ने कैमरे के सामने बताया कि मेरी पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध चल रहा है। वह लड़का मुस्लिम है।

पत्नी और उसके ब्यॉफ्रेंड ने धमकी दी है कि ज्यादा चू चा की तो नीले ड्रम में चुनवा देंगे, जैसे मेरठ में केस हुआ था। पीड़ित पति ने बताया कि पत्नी चार महीने घर रही थी। उसके बाद करीब एक महीना मेंरे पास रही, इस दौरान लगातार धमकी देती रही थी। इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आए हैं, जिनमें पत्नियों द्वारा अपने पति को इस तरह से जान से मारने की धमकियां दी गई हैं।