गाजियाबाद में कुत्ता घूमा रहे युवक पर कार-बाइक सवार बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग

मोदीनगर थाना क्षेत्र के गांव सीकरी खुर्द में बुधवार रात को कुत्ता घुमा रहे युवक पर कार सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जानकारी के मुताबिक युवक ने नीचे बैठकर जान बचाई। पुलिस घटना को संदिग्ध मान रही है।

गाजियाबाद के मोदीनगर से ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आया है। मोदीनगर थाना क्षेत्र के गांव सीकरी खुर्द में बुधवार रात को कुत्ता घुमा रहे युवक पर कार सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जानकारी के मुताबिक युवक ने नीचे बैठकर जान बचाई। पुलिस घटना को संदिग्ध मान रही है।

गांव सीकरी खुर्द निवासी अंकित कुमार बुधवार रात को कुत्ता घुमा रहे थे। अंकित कुमार ने बताया जब वह बीच रस्ते पर पहुंचे तो इसी बीच कार व बाइक सवार युवक आए और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। अंकित ने बताया कि उन्होंने नीचे बैठकर जैसे-तैसे अपनी जान बचाई है। इसके बाद वह अपने घर पहुंचे और परिजनों को आपबीती सुनाई।

अंकित ने बताया कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। गोली क्यों चलाई गई, इसका पता नहीं है। अंकित ने परिजनों के साथ मिलकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अचानक हुई पायरिंग से इलाके के लोग हैरान हैं। पुलिस ने मामले की शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पुलिस इस मामले को संदिग्ध मानकर ही जांच कर रही है।