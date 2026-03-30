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गाजियाबाद में दबंगों ने पत्रकार पर बरसाए लाठी-डंडे, सामने आया मारपीट का VIDEO

Mar 30, 2026 03:06 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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जानकारी के मुताबिक, इस हमले में मीडिया कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया है। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं, पीड़ित ने कोतवाली थाने में तहरीर दी है।

गाजियाबाद में दबंगों ने पत्रकार पर बरसाए लाठी-डंडे, सामने आया मारपीट का VIDEO

गाजियाबाद के नगर कोतवाली क्षेत्र में मीडिया कर्मी पर दबंगों द्वारा लाठी-डंडों से हमला करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक, इस हमले में मीडिया कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया है। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं, पीड़ित ने कोतवाली थाने में तहरीर दी है।

दो पक्षों का शांत कराया था झगड़ा

जानकारी के अनुसार, दिल्ली गेट के रहने वाले मीडिया कर्मी आकाश गर्ग रविवार देर शाम अपने घर के बाहर घूम रहे थे। उनके गली में दो लोगों के बीच विवाद होने से झगड़ा हो गया। आकाश ने उन दोनों में समझौता कराया और मामले को शांत कर दिया। दोनों पक्ष के लोग चले गए।

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झगड़ा वाले एक पक्ष ने आकर की मार-पिटाई

आरोप है कि कुछ देर बाद एक पक्ष के लोग आए और समझौता करने वाले मीडिया कर्मी आकाश गर्ग पर लाठी डंडो से हमला कर दिया। इस दौरान उन्हें दौड़ा दौड़ाकर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई देता है कि पांच-छह लोग लाठी-डंडा लेकर दौड़ते हुए आते हैं और एक शख्स पर बुरी तरह बरसाने लगते हैं।

जमीन पर गिराकर मीडिया कर्मी पर बरसाईं लाठियां

सामने आए सीसीटीवी फुटेज से मारने वालों के चेहरे तो नहीं पहचान में आ रहे हैं, लेकिन इतना साफ दिखाई देता है कि एक शख्स को पकड़कर जमीन पर गिराया और फिर बुरी तरह उसपर डंडे बरसाना शुरू कर दिया। शोर-शराबा सुनकर एक व्यक्ति पास के मकान से निकलता है, तब तक सभी आरोपी फरार हो जाते हैं।

इस मामले में पीड़ित ने कोतवाली थाना पुलिस को तहरीर दी है। एसीपी कोतवाली का कहना है कि पीड़ित ने तहरीर दी है। इस मामले की जांच की जा रही है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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