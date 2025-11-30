Hindustan Hindi News
गाजियाबाद में एक तरफा प्रेमी ने घर में घुसकर लड़की को मारी गोली, कहीं और शादी तय होने से था नाराज

आरोपी छात्रा से एक तरफा प्रेम करता था और शादी तय होने पर वारदात को अंजाम दिया। गंभीर हालत में युवती को मेरठ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Sun, 30 Nov 2025 04:25 PMहिन्दुस्तान टीम गाजियाबाद, डॉ. महकार सिंह
गाजियाबाद में भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव नगलाबेर में शनिवार रात को घर में घुसकर युवक ने छात्रा के सिर में गोली मार दी। आरोपी छात्रा से एक तरफा प्रेम करता था और शादी तय होने पर वारदात को अंजाम दिया। गंभीर हालत में युवती को मेरठ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी तक इस मामले में कोई तहरीर नहीं आई है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव नगलाबेर निवासी एक व्यक्ति की पुत्री की एमएससी प्रथम वर्ष की छात्रा है। बताया जा रहा है कि गांव निवासी एक युवक इस छात्रा को काफी समय से परेशान कर रहा है। युवक छात्रा से एक तरफा प्रेम करता था। पिछले दिनों छात्रा की शादी तय हो गई। शादी तय होने के बाद से ही आरोपी नाराज चल रहा था।

शनिवार रात को छात्रा घर में अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। पुलिस ने अनुसार इस बीच युवक आया और छात्रा पर तमंचे से फायरिंग कर दी और फरार हो गया। गोली छात्रा के सिर में जा लगी और वह लहू लुहान होकर नीचे जमीन पर गिर गई। गोली की आवाज सुन परिजन मौके पर पहुंचे और उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर मेरठ रेफर कर दिया गया है। अभी भी छात्र की हालत गंभीर बने हुए हैं।

एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना ने बताया कि अभी तक इस मामले में कोई तहरीर नहीं आई है। तहरीर आने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की चार टीमों को लगाया गया है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

