फरीदाबाद में टीचर ने छात्र पर बुरी तरह बरसाए डंडे, प्रिंसिपल ने बताया किसके कहने पर मारा?

फरीदाबाद में टीचर ने छात्र पर बुरी तरह बरसाए डंडे, प्रिंसिपल ने बताया किसके कहने पर मारा?

संक्षेप:

वायरल वीडियो फरीदाबाद के सारण का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद यूजर टीचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में प्रधानाचार्य ने अलग तरह का बयान दिया है। जानिए क्या?

Dec 17, 2025 02:59 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
Viral News: सरकारी स्कूल में एक टीचर द्वारा छात्र को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई देता है कि कुछ बच्चों ने एक छात्र को पकड़ रखा है और मास्टर साहब बच्चे पर दनादन डंडे बरसा रहे हैं। वायरल वीडियो फरीदाबाद के सारण का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद यूजर टीचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में प्रधानाचार्य ने कहा है कि अभिभावक की शिकायत पर ही अध्यापक ने बच्चे की पिटाई की है।

थाना प्रभारी पहुंचे स्कूल

वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ा तो शिक्षा विभाग के अधिकारी और पुलिस हरकत में आ गई है। सारण थाना प्रभारी ने बुधवार सुबह स्कूल भी पहुंचे थे। पुलिस स्टेशन में अभिभावक और अध्यापक, पीड़ित छात्र तथा अन्य विद्यार्थियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

अभिभावक के कहने पर की पिटाई

स्कूल की प्रधानाचार्य अल्का ने बताया कि विद्यार्थी बीते कई दिनों से घर से स्कूल के लिए निकलता था और स्कूल नहीं पहुंच रहा था। कई बार लंच से पहले ही स्कूल बंक कर देता था। अभिभावकों की शिकायत पर ही अध्यापक ने विद्यार्थी की पिटाई की थी। इस दौरान उसकी बहन भी मौजूद थी। इस संबंध में जानकारी मंगलवार को मिली थी।

झूठ बोलेगा... भागेगा...

वायरल वीडियो में मारपीट के दौरान टीचर कहते सुनाई देते हैं- झूठ बोलेगा... भागेगा... प्रिंसिपल मैम को झूठ बोल रहा है... झूठ बोलेगा कि मेरा भाई है क्लास में। इस बीच मास्टर साहब पूरी क्रूरता और निर्दयिता के साथ बच्चे पर डंडे बरसाते रहते हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी डा. अंशु सिंगला ने बताया, मामले की जांच की जा रही है। स्कूल की प्रधानाचार्य से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। स्कूल में इस तरह बच्चे की पिटाई गलत है। दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जांच के बाद ही पूरा मामला सामने आ सकेगा।

पहले भी विवादों में घिर चुका स्कूल

आपको बताते चलें कि सारण का यह सरकारी स्कूल करीब आठ महीने पहले भी चर्चा में आया था। उस समय स्कूल में प्राइमरी के बच्चों से झाड़ू लगवाने और कूड़ा उठवाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए स्कूल प्रबंधन से स्पष्टीकरण मांगा था। एक बार फिर स्कूल चर्चा में बना हुआ है। विद्यार्थी की पिटाई का एक वीडियो भी इंटरनेट पर प्रसारित हो रहा है।

नोट- हिंदुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इसके साथ ही मारपीट का वीडियो दिल को झकझोरने वाला है। हम इसे दिखा नहीं सकते हैं।

