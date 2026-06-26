फरीदाबाद में 17 साल की लड़की ने नहर में लगाई छलांग, पिता बोले- सबको खाना खिलाया, बर्तन धोए लेकिन फिर…
फरीदाबाद से 17 साल की लड़की द्वारा नहर में छलाग लगाने का मामला सामने आया है। लड़की के पिता ने भावुक होते हुए कहा- कल तक सब ठीक था। उसने सबको खाना खिलाया, बर्तन धोए, लेकिन फिर… बचाव दल लड़की की खोजबीन कर रहे हैं।
फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र स्थित मवई कटपुला के पास गुरुवार देर रात 17 वर्षीय एक युवती ने आगरा कैनाल में छलांग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन अंधेरा अधिक होने के कारण देर रात तक युवती का कोई सुराग नहीं मिल सका। शुक्रवार सुबह एसडीआरएफ की टीम ने आगरा कैनाल में उतरकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस की मौजूदगी में युवती की तलाश लगातार जारी है।
पिता ऑटो चालक, बेटी ने उठाया खौफनाक कदम
परिजनों के अनुसार युवती के पिता विमल कुमार ऑटो चालक हैं। परिवार में पांच भाई-बहनों में वह सबसे छोटी है। पीड़ित पिता का कहना है कि घर में किसी प्रकार का कोई विवाद या कलह नहीं हुआ था। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि उनकी बेटी ने इतना बड़ा कदम आखिर क्यों उठाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि एसडीआरएफ की टीम आगरा कैनाल में युवती की तलाश में जुटी हुई है। युवती के छलांग लगाने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।
खाना खिलाया सबको, बर्तन धोए, लेकिन फिर…
बेटी घर में ही रहती थी। पढ़ाई-लिखाई काफी समय से छूटी थी। घर पर रहकर कढ़ाई का काम करती थी। उसने कभी भी किसी समस्या के बारे में नहीं बताया था। कल दोपहर तक सब ठीक था। लेकिन पता नहीं रात में दादी को खाना खिलाया और उसके बाद क्या हो गया... पिता ने फिर दोहराते हुए कहा- सब कुछ सही था। पूरा काम किया। बर्तन धोए। खाना खिलाया सबको। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ...
कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं। हंसती-खेलती थी। पांच भाई-बहन हैं। एक लड़का है, बाकी बहने। ये सबसे छोटी बेटी थी। बाकी की शादी हो गई है। पिता अपनी बेटी द्वारा किए गए व्यवहार से आश्चर्यचकित हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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