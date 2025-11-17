औरत बनकर मचाते थे लूट, हत्या हुई तो हरकत में आई दिल्ली पुलिस; 2 शातिर गिरफ्तार

संक्षेप: ये लोग उत्तर-पूर्वी दिल्ली के यमुना खादर में अनजान राहगीरों को निशाना बनाते थे। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि ये लोग पिछले महीने मृत पाए गए एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं।

दिल्ली पुलिस ने दो ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है, जो औरतों के कपड़े पहनकर लोगों को अपना निशाना बनाते थे। ये लोग उत्तर-पूर्वी दिल्ली के यमुना खादर में अनजान राहगीरों को निशाना बनाते थे। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि ये लोग पिछले महीने मृत पाए गए एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं।

अधिकारी के मुताबिक, यह मामला 10 अक्टूबर को एक आदमी की लाश की बरामदगी से जुड़ा हुआ है। व्यक्ति की पहचान गजेंद्र (34) के रूप में हुई है। उसके ऊपर चाकू से कई बार हमला किया गया था। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को गढ़ी मेंडू निवासी उनीब अहमद उर्फ ​​दुर्गा उर्फ ​​सिमरन (26) नामक एक संदिग्ध व्यक्ति मिला।

पूछताछ के दौरान, अहमद ने हत्या करना कबूल किया और बताया कि वह और उसका साथी खादर इलाके में राहगीरों को लुभाने के लिए औरतों के कपड़े पहनते थे। पुलिस के मुताबिक, अहमद ने बताया कि वे पीड़ितों को एकांत जगह पर ले जाते और चाकू की नोक पर उन्हें लूट लेते थे।