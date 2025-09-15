In Delhi, miscreants posing as policemen looted 20 lakh cash and 1.4 kg gold from a goldsmith दिल्ली में सुनार की दुकान से 20 लाख नकद और 1.4 Kg सोना की लूट, फर्जी पुलिस ने किया कांड, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsIn Delhi, miscreants posing as policemen looted 20 lakh cash and 1.4 kg gold from a goldsmith

दिल्ली में सुनार की दुकान से 20 लाख नकद और 1.4 Kg सोना की लूट, फर्जी पुलिस ने किया कांड

सुनार की दुकान पर फर्जी पुलिस बनकर दो बदमाश आए और 20 लाख रुपये नकद और 1.4 किलोग्राम सोना लूटकर फरार हो गए। घटना छोटा बाजार, फर्श बाजार इलाके की है।

Ratan Gupta हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्लीMon, 15 Sep 2025 08:53 PM
share Share
Follow Us on
दिल्ली में सुनार की दुकान से 20 लाख नकद और 1.4 Kg सोना की लूट, फर्जी पुलिस ने किया कांड

दिल्ली में सुनार की दुकान से दिनदहाड़े लाखों की लूट होने की खबर सामने आई है। सुनार की दुकान पर फर्जी पुलिस बनकर दो बदमाश आए और 20 लाख रुपये नकद और 1.4 किलोग्राम सोना लूटकर फरार हो गए। घटना छोटा बाजार, फर्श बाजार इलाके की है।

शिकायत करने वाले दुकानदार का नाम शंकर पुजारी है। शंकर की छोटा बाजार, फर्श बाजार में सोने-चांदी की दुकान है। उन्होंने बताया कि उनके तीन कर्मचारी विक्रम, जीवन और विकास उनके भाई शंभू के साथ उनकी दुकान पर थे।

दोपहर लगभग 1.50 बजे, शंभू खाना खाने के लिए घर गया। इसी बीच, दो व्यक्ति खुद को पुलिस अधिकारी बताकर दुकान में घुस आए। उन लोगों ने सोना और कुछ सामान देखा। इसके बाद लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए।

शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी दुकान से 20 लाख रुपये नकद और 1400 ग्राम सोना लूट लिया गया है। पुलिस ने लूट और नकली पुलिसिंग की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। आगे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

खबर अपडेट हो रही है….