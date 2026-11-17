CJP के सौरभ दास ने पेशी के दौरान SEM कोर्ट के सामने ही रख दी शर्त, बताया- अंदर आखिर हुआ क्या
सौरभ दास ने कहा, 'तो जो पीठासीन जज थे उन्होंने भी आदेश दिया है कि ये दस्तावेज ना ही कोर्ट की तरफ से और ना ही पुलिस वालों और ना ही प्रोसेक्यूशन (अभियोजन पक्ष) की तरफ से लीक होगा।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह संयोजक सौरभ दास और आशुतोष रांका 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में पेशी के लिए मंगलवार को मंदिर मार्ग थाने स्थित विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) के सामने पहुंचे। पेशी से निकलने के बाद मीडिया से बात करते हुए सौरभ ने बताया कि इस सुनवाई का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में मेरे वर्तमान निवास स्थान की पुष्टि करना था। साथ ही उन्होंने बताया कि SEM को उन्होंने केवल इसी शर्त के आधार पर अपने दस्तावेज सौंपे हैं कि पुलिस इन्हें लीक नहीं करेगी।
पेशी से निकलने के बाद मीडिया से बात करने वाले अपने एक वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए दास ने लिखा, 'आज SEM कोर्ट में सुनवाई के दौरान, अपने आवासीय पते के सत्यापन के लिए मैंने कुछ दस्तावेज जमा किए। इस दौरान SEM के सामने मैंने स्पष्ट शर्त रखी थी कि दिल्ली पुलिस इन्हें लीक नहीं करेगी,क्योंकि अंततः ये चीजें '2 रुपये वाले ट्रोल्स' के हाथों में पहुंच जाती हैं, जो इनका इस्तेमाल दक्षिणपंथी प्रोपेगेंडा के तहत एक बार फिर झूठा और बेतुका प्रचार फैलाने के लिए करते हैं।'
'SEM ने हमारी सख्त शर्त को मान लिया'
आगे सौरभ ने बताया कि 'हैरानी की बात यह है कि पिछले एक महीने से, 1 लाख से ज्यादा फोर्स वाली दिल्ली पुलिस यह पता नहीं लगा पाई है कि मैं दिल्ली में कहां रहता हूं। और यह तब है जब IB के लोगों ने मेरा पता लीक कर दिया, 'गोदी यूट्यूबर्स' मेरे घर में घुस आए, मेरी दिवाली पार्टी की तस्वीरें वायरल हो गईं, और न जाने क्या-क्या हुआ।' पोस्ट के अंत में दास ने बताया कि 'खैर, SEM ने हमारी सख्त शर्त को मान लिया और निर्देश दिया कि इन दस्तावेजों का इस्तेमाल केवल पते के सत्यापन के लिए ही किया जाए, किसी और काम के लिए नहीं।'
'आपको बताते हुए खुशी हो रही है…'
वहीं जो वीडियो उन्होंने शेयर किया उसमें वो कहते दिखे 'मतलब कि ताज्जुब की बात है, 1 लाख पुलिसवाले हैं इनके पास, लेकिन वो वेरिफाई नहीं कर पा रहे कि सौरभ दास कहां रह रहा है दिल्ली में, यही बात वेरिफाई कराने के लिए आज हम आए थे। आपको बताते हुए ये खुशी हो रही है कि मैं वेरिफाई हो चुका हूं, कि मैं दिल्ली मैं कहां रह रहा हूं। उनको कुछ दस्तावेज चाहिए थे, तो वो डॉक्यूमेंट्स मैंने इस शर्त के साथ लाकर दिए कि वो लीक नहीं होने चाहिए।'
पीठासीन जज ने भरोसा दिया
सौरभ दास ने आगे कहा, 'तो जो पीठासीन जज थे उन्होंने भी आदेश दिया है कि ये दस्तावेज ना ही कोर्ट की तरफ से और ना ही पुलिस वालों और ना ही प्रोसेक्यूशन (अभियोजन पक्ष) की तरफ से लीक होगा। तो उम्मीद है कि ये लीक नहीं होगा, और मीडिया ट्रायल नहीं होगा।' इसके आगे सौरभ दास ने मीडिया से अपील करते हुए कहा कि मेरा मीडिया के भाई-बहनों से भी निवेदन है कि अगर आपके पास मेरा कोई भी डॉक्यूमेंट आए, तो कृपया उसे आगे फॉरवर्ड मत करना, उसे सीधे मेरे पास भेज देना, ताकि हम आगे इस मामले को आगे की ऊंची अदालतों में ले जा पाएं। क्योंकि निजता का अधिकार सबके पास है।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
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