दिल्ली पुलिस ने पहली बार 356 का इस्तेमाल किया, किन मामलों में प्रयोग होती है BNSS की यह धारा

संक्षेप:

दिल्ली पुलिस ने पहली बार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 356 का इस्तेमाल किया है। यह धारा गंभीर मामलों में फरार आरोपियों की गैरहाजिरी में पुलिस को आरोप तय करने और अदालत को मुकदमे की कार्यवाही जारी रखने का अधिकार देती है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

Mon, 24 Nov 2025 05:37 PMSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
दिल्ली पुलिस ने पहली बार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 356 का इस्तेमाल किया है। यह धारा गंभीर मामलों में फरार आरोपियों की गैरहाजिरी में पुलिस को आरोप तय करने और अदालत को मुकदमे की कार्यवाही जारी रखने का अधिकार देती है। एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि जितेंद्र महतो के खिलाफ यह धारा लगाई गई है। वह अपने पूर्व नियोक्ता रमेश भारद्वाज की हत्या के बाद महीनों से फरार था। दोनों ही दिल्ली के निवासी हैं।

डीसीपी हरेश्वर स्वामी के अनुसार, इस साल 29 जनवरी को भारद्वाज की बेटी द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद एक गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में बताया गया था कि भारद्वाज एक दिन पहले अपने स्कूटर से नरेला के लिए निकले थे और उसके बाद से घर नहीं लौटे हैं। जांचकर्ताओं को गड़बड़ी का संदेह हुआ। उन्होंने तुरंत भारद्वाज के पुराने नौकर महतो पर ध्यान केंद्रित किया, जो उसी दिन गायब हो गया था।

पुलिस को पता चला कि भारद्वाज को उसी समय एक प्लॉट की बिक्री के लिए 4.5 लाख रुपए की किस्त मिली थी और उसे आखिरी बार महतो के साथ देखा गया था। अधिकारी ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों ने यह भी पुष्टि की कि भारद्वाज अक्सर संदिग्ध के किराए के मकान पर जाता था।

आरोपी की तलाश में आजादपुर, मुकुंदपुर, नरेला और रोहिणी समेत कई इलाकों में व्यापक अभियान चलाया गया। कॉल डिटेल रिकॉर्ड, गतिविधियों के पैटर्न और लोकेशन डेटा के विश्लेषण से भी संदिग्ध का पता नहीं चल पाया।

इसके बाद जांचकर्ताओं ने डिजिटल निगरानी का सहारा लिया। 12 फरवरी को पुलिस ने मेहतो के बेटे अभिषेक उर्फ विशाल का इंस्टाग्राम गतिविधियों के जरिए पता लगाया। पूछताछ के दौरान 19 साल के अभिषेक ने कथित तौर पर कबूल किया कि उसके पिता ने 28 जनवरी को भारद्वाज की हत्या की और उसकी मदद से शव को ठिकाने लगा दिया। अभिषेक ने दावा किया कि मृतक का बेटा लव भारद्वाज भी इस अपराध में शामिल था। उसका लंबे समय से पिता के साथ विवाद चल रहा था।

अभिषेक के खुलासे के बाद पुलिस ने शहर के एक नाले से भारद्वाज का सड़ी-गली हालत में एक बोरे में भरा शव बरामद किया। हालांकि, कई तलाशी अभियानों के बावजूद महतो का पता नहीं चला। 25 मार्च को उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। अदालत ने 11 जुलाई को उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। पुलिस ने 25 अगस्त को आरोपपत्र दाखिल किया और आरोपी की गैरहाजिरी में मुकदमा शुरू करने की अनुमति मांगी।

इसके बाद अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 356 लागू की। यह एक ऐसा प्रावधान है जो गंभीर मामलों में फरार भगोड़े अपराधियों के खिलाफ पूछताछ, आरोप तय करने और मुकदमा चलाने का अधिकार देता है। भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत भी आरोप तय किए गए।

18 नवंबर को पारित यह आदेश दिल्ली में बीएनएसएस की धारा 356 के इस्तेमाल का पहला मामला है। अधिकारियों के अनुसार, इस प्रावधान का उद्देश्य अभियुक्तों को फरार होकर न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने से रोकना है। यह पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में लंबे समय से चली आ रही उस कमी को दूर करता है, जिसके तहत गंभीर मुकदमे अभियुक्त की उपस्थिति के बिना आगे नहीं बढ़ सकते थे।

डीसीपी स्वामी ने एक बयान में कहा कि यह ऐतिहासिक आदेश यह सुनिश्चित करता है कि जो लोग फरार होकर न्याय को पटरी से उतारने की कोशिश करते हैं, उन पर अभी भी मुकदमा चलाया जा सकता है। यह नए आपराधिक न्याय ढांचे के तहत जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
