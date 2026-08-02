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19 साल पुराने केस में सुनवाई टालने की मांग, MP-MLA कोर्ट ने लगा दिया 10 हजार का जुर्माना

By Sourabh Jain
एएनआई, नई दिल्ली
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ACJM ने 31 जुलाई को मामले में दिए अपने आदेश में कहा, सुनवाई की अगली तारीख तक कोर्ट में 10,000 रुपए का जुर्माना जमा करने की शर्त पर सुनवाई टालने की इजाजत दी जाती है। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 19 अगस्त सुबह 11:30 बजे तय की।

Delhi's Rouse Avenue court
19 साल पुराने केस में सुनवाई टालने की मांग, MP-MLA कोर्ट ने पहले लगाया 10 हजार का जुर्माना; फिर मान ली बात

दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित स्पेशल MP-MLA कोर्ट ने 19 साल पुराने एक मामले की सुनवाई टालने का अनुरोध करने पर एक पक्ष पर 10,000 रुपए का कास्ट (जुर्माना) लगा दिया, हालांकि इसके बाद कोर्ट ने उसकी बात मानते हुए सुनवाई टालने की इजाजत दे दी। सुनवाई के दौरान, प्रॉक्सी वकील ने यह कहते हुए सुनवाई टालने की मांग की कि मुख्य वकील उपलब्ध नहीं हैं। जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड देखने से पता चलता है कि यह मामला 19 साल से ज्यादा पुराना है और आज की तारीख वकीलों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए काफी पहले तय की गई थी। फिर भी, वकील आज पेश नहीं हुए।

जिसके बाद एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) नेहा मित्तल ने 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने के बाद सुनवाई टालने की इजाजत दी। यह मामला आरोपी मो. शमीम उर्फ ​​शमीमुद्दीन, राजिंदर कुमार पिट्टी उर्फ ​​राजू पिट्टी, प्रीतेश कुमार पिट्टी उर्फ ​​गब्बू सुंदर लाल, सतवंत उर्फ ​​संटू और मो. राशिद अली की ओर से चार्ज पर बहस के लिए लिस्ट किया गया था।

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मामला अबतक चार्ज पर बहस के स्तर पर

यह मामला पूर्व MP बाबू भाई कटारा से जुड़ा है। इस मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने साल 2007 में FIR दर्ज करते हुए जांच के बाद IPC की धाराओं 419, 420, 466, 467, 471, 474, 120B और पासपोर्ट एक्ट की धारा 12 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। हालांकि FIR होने के 19 साल बाद भी यह मामला अभी चार्ज पर बहस के चरण में है।

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19 अगस्त को दी सुनवाई की अगली तारीख

इस दौरान ACJM मित्तल ने 31 जुलाई को आदेश देते हुए कहा, इसलिए, सुनवाई की अगली तारीख तक कोर्ट में 10,000 रुपए का जुर्माना जमा करने की शर्त पर सुनवाई टालने की इजाजत दी जाती है। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 19 अगस्त सुबह 11:30 बजे तय की।

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कुल 11 लोग बनाए गए हैं आरोपी

इस मामले में अभी 11 आरोपी हैं। परमजीत कौर को 27 मार्च, 2012 को दोषी ठहराया गया था, जबकि तीन आरोपियों कुलदीप सिंह और एजाज मोइनुद्दीन को 1 अगस्त, 2012 को भगोड़ा (PO) घोषित किया गया था, और किरण धर को 2 दिसंबर, 2025 को भगोड़ा घोषित किया गया था। आरोपी जोगिंदर सिंह उर्फ ​​मद्दी की मौत हो गई थी, और उसके खिलाफ कार्यवाही 6 मई, 2010 को बंद कर दी गई थी। आरोपी बाबू भाई कटारा को 5 अक्टूबर, 2011 को अदालत में पेश होने से स्थायी रूप से छूट दी गई है।

Sourabh Jain

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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