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काम की बात: 650 एकड़ में बनेगा आईएमटी मानेसर एक्सटेंशन, 3 नया औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित होगा

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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आईएमटी मानेसर एक्सटेंशन को 650 एकड़ में विकसित करने की योजना बनाई गई है। बुनियादी ढांचे से लेकर अन्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए करीब तीन सौ करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके विकसित होने के बाद भूखंडों की नीलामी की जाएगी। नए उद्योग लगने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

650 एकड़ में बनेगा आईएमटी मानेसर एक्सटेंशन, 3 नया औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित होगा

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) ने आईएमटी मानेसर एक्सटेंशन को 650 एकड़ में विकसित करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए नाहरपुर कासन और नखड़ौला गांव की जमीन को विकसित किया जाएगा। यहां पर बिजली, पानी, सड़क, स्ट्रीट लाइट, नाला, सीवर ट्रीटमेंट समेत अन्य कार्य करवाए जाएंगे। इसके बाद भूखंड काटे जाएंगे। लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक हब होने के साथ यह क्षेत्र तेजी से एक रिहायशी क्षेत्र के रूप में भी उभरेगा।

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आवसीय भूखंड मिलेंगे

एचएसआईआईडीसी के अधिकारियों ने कहा कि आईएमटी मानेसर एक्सटेंशन विकसित होने के बाद दोनों गांवों के जमीन मालिकों को आवसीय भूखंड आवंटित किए जाएंगे। जमीन अधिग्रहण के दौरान सरकार की ओर से वादा किया गया था कि जमीन के बदले भूखंड आवंटित किए जाएंगे। एचएसआईआईडीसी ने नाहरपुर कासन और नखड़ौला गांवों में औद्योगिक (आईएमटी मानेसर विस्तार) और दीनदयाल आवास योजना के लिए 1810 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। इसमें दो गांवों की 650 एकड़ जमीन को विकसित करने की योजना बनाई गई है।

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चार हजार एकड़ में बना है मौजूदा आईएमटी

मानेसर में आईएमटी (इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन) पहले से ही विकसित है। एसएसआईआईडीसी ने करीब 4018.7 एकड़ भूमि में इसे विकसित किया है। इसमें आठ सेक्टर काटे गए हैं। जहां 850 बड़े उद्योगों में मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प और मित्सुबिशी जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। औद्योगिक क्लस्टर में निवेश बढ़ाने के लिए नियमित तौर पर औद्योगिक भूखंडों की ई-नीलामी की जाती है। अब आईएमटी एक्सटेंशन विकसित करने की तैयारी है।

तीन और औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की तैयारी

एचएसआईआईडीसी की ओर से पद्मा योजना के तहत आगामी सालों में 12 गांवों की 1800 एकड़ जमीन पर तीन और औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इसमें पटौदी में पहला औद्योगिक क्षेत्र 750 एकड़ पर विकसित होगा। दूसरा औद्योगिक क्षेत्र पटौदी-फर्रुखनगर में विकसित होगा। इसके लिए 500 एकड़ जमीन का चयन हो चुका है। इसमें जटोला, जोरी, सांपका, ताज नगर गांव की जमीन शामिल है। वहीं, तीसरा औद्योगिक क्षेत्र फर्रुखनगर-हरसरू के 550 एकड़ पर विकसित करने की योजना है। इसमें चार गांव की जमीन खरीदने की योजना है।

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दो गांवों की जमीन पर बनेगा

एचएसआईआईडीसी के एजीएम राजीव गोयल ने कहा कि दो गांवों की 650 एकड़ जमीन पर आईएमटी मानेसर एक्सटेंशन विकसित किया जाएगा। इससे उद्योग, लॉजिस्टिक्स, आवासीय जरूरतें पूरी होंगी। इसके लिए पहले बुनियादी ढांचे को विकसित किया जाएगा।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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