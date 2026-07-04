650 एकड़ में बनेगा आईएमटी मानेसर एक्सटेंशन, 3 नया औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित होगा

काम की बात: 650 एकड़ में बनेगा आईएमटी मानेसर एक्सटेंशन, 3 नया औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित होगा
आईएमटी मानेसर एक्सटेंशन को 650 एकड़ में विकसित करने की योजना बनाई गई है। बुनियादी ढांचे से लेकर अन्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए करीब तीन सौ करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके विकसित होने के बाद भूखंडों की नीलामी की जाएगी। नए उद्योग लगने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) ने आईएमटी मानेसर एक्सटेंशन को 650 एकड़ में विकसित करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए नाहरपुर कासन और नखड़ौला गांव की जमीन को विकसित किया जाएगा। यहां पर बिजली, पानी, सड़क, स्ट्रीट लाइट, नाला, सीवर ट्रीटमेंट समेत अन्य कार्य करवाए जाएंगे। इसके बाद भूखंड काटे जाएंगे। लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक हब होने के साथ यह क्षेत्र तेजी से एक रिहायशी क्षेत्र के रूप में भी उभरेगा।
आवसीय भूखंड मिलेंगे
एचएसआईआईडीसी के अधिकारियों ने कहा कि आईएमटी मानेसर एक्सटेंशन विकसित होने के बाद दोनों गांवों के जमीन मालिकों को आवसीय भूखंड आवंटित किए जाएंगे। जमीन अधिग्रहण के दौरान सरकार की ओर से वादा किया गया था कि जमीन के बदले भूखंड आवंटित किए जाएंगे। एचएसआईआईडीसी ने नाहरपुर कासन और नखड़ौला गांवों में औद्योगिक (आईएमटी मानेसर विस्तार) और दीनदयाल आवास योजना के लिए 1810 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। इसमें दो गांवों की 650 एकड़ जमीन को विकसित करने की योजना बनाई गई है।
चार हजार एकड़ में बना है मौजूदा आईएमटी
मानेसर में आईएमटी (इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन) पहले से ही विकसित है। एसएसआईआईडीसी ने करीब 4018.7 एकड़ भूमि में इसे विकसित किया है। इसमें आठ सेक्टर काटे गए हैं। जहां 850 बड़े उद्योगों में मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प और मित्सुबिशी जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। औद्योगिक क्लस्टर में निवेश बढ़ाने के लिए नियमित तौर पर औद्योगिक भूखंडों की ई-नीलामी की जाती है। अब आईएमटी एक्सटेंशन विकसित करने की तैयारी है।
तीन और औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की तैयारी
एचएसआईआईडीसी की ओर से पद्मा योजना के तहत आगामी सालों में 12 गांवों की 1800 एकड़ जमीन पर तीन और औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इसमें पटौदी में पहला औद्योगिक क्षेत्र 750 एकड़ पर विकसित होगा। दूसरा औद्योगिक क्षेत्र पटौदी-फर्रुखनगर में विकसित होगा। इसके लिए 500 एकड़ जमीन का चयन हो चुका है। इसमें जटोला, जोरी, सांपका, ताज नगर गांव की जमीन शामिल है। वहीं, तीसरा औद्योगिक क्षेत्र फर्रुखनगर-हरसरू के 550 एकड़ पर विकसित करने की योजना है। इसमें चार गांव की जमीन खरीदने की योजना है।
दो गांवों की जमीन पर बनेगा
एचएसआईआईडीसी के एजीएम राजीव गोयल ने कहा कि दो गांवों की 650 एकड़ जमीन पर आईएमटी मानेसर एक्सटेंशन विकसित किया जाएगा। इससे उद्योग, लॉजिस्टिक्स, आवासीय जरूरतें पूरी होंगी। इसके लिए पहले बुनियादी ढांचे को विकसित किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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