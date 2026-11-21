काम की बात: चिड़ियाघर 2 दिन के लिए बंद, मालदा टाउन के लिए विशेष ट्रेन; दिल्ली-NCR की 10 जरूरी खबरें
बड़ी खबरों के बीच छोटी मगर काम की खबरें गुम हो जाती हैं। ऐसी खबरें कहीं छूट न जाए, इसलिए हम आपके सामने दिल्ली-एनसीआर की 10 जरूरी खबरें लेकर आते हैं। तो आइए नजर डालते हैं ऐसी ही छोटी खबरों पर जो आपके लिए काफी काम की साबित हो सकती है।
चिड़ियाघर आज से दो दिनों तक बंद रहेगा
दिल्ली का राष्ट्रीय प्राणी उद्यान शनिवार और रविवार को आगंतुकों के लिए अस्थायी रूप से बंद रहेगा। चिड़ियाघर प्रबंधन ने बताया कि पुराने किला में आयोजित होने वाले एससीओ बैठक को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस दौरान वन्यजीवों से संबंधित जरूरी गतिविधियां जारी रहेंगी।
मालदा टाउन के लिए विशेष रेलगाड़ी चलेगी
दिल्ली के शकूर बस्ती से मालदा टाउन के बीच विशेष रेलगाड़ी चलेगी। गाड़ी संख्या 03457 मालदा टाउन से 25 नवंबर को सुबह 10 बजे चलकर अगली शाम 5 बजे शकूर बस्ती पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 03458 शकूर बस्ती से 26 नवंबर की शाम 6.50 बजे रवाना होगी।
योग वेलनेस ट्रेनर कोर्स के लिए आवेदन शुरू
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में शैक्षणिक सत्र 2027 के छह माह के योग वेलनेस ट्रेनर कोर्स के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कोर्स में दाखिले के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास रखी गई है। आवेदन 20 दिसंबर तक कर सकते हैं। अधिक जानकारी aiia.gov.in पर उपलब्ध है।
सीएसआईआर-यूजीसी नेट की परीक्षा तिथि जारी
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी नेट दिसंबर 2026 का विषयवार परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा 19, 22 और 27 दिसंबर को होगी। परीक्षा दो पालियों में होगी। अधिक जानकारी csirnet.nta. nic.in पर उपलब्ध है।
दिल्ली में निगम श्री स्कूल का निर्माण होगा
दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों में निगम श्री स्कूल का निर्माण होगा। इस संबंध में स्थायी समिति की बैठक में प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शुरुआती चरण में निगम के 24 विद्यालयों में निगम श्री स्कूल अगले दो महीने में शुरू किए जाएंगे। निगम की योजना है कि सभी वार्डों में स्थित निगम प्राथमिक विद्यालयों में एक निगम श्री स्कूल स्थापित किया जाए।
एक हजार किलोमीटर की पाइपलाइन बिछेगी
दिल्ली में एक हजार किलोमीटर की पाइपलाइन बिछेगी। इस परियोजना पर दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) प्रशासन काम करेगा। इस संबंध में एमसीडी प्रशासन ने डीजेबी को इस प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली की सड़कों पर खुदाई और फिर से उन खोदी गई सड़कों के निर्माण करने के लिए विशेष अनुमति दी है।
पशु आरोग्य शिविर का आयोजन होगा
गाजियाबाद जिले के भोजपुर की ग्राम पंचायत सैदपुर हुसैनपुर में शनिवार को पशु आरोग्य शिविर का आयोजन होगा। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसपी पांडेय ने बताया कि आरोग्य मेले में पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा।
जांच केंद्रों की संख्या बढ़ी
गौतमबुद्ध नगर जिले में प्रदूषण जांच केंद्रों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। यहां पर प्रदूषण जांच केंद्रों की संख्या 260 हो गई है। वाहन का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र बनवाने के लिए गाड़ी मालिक के पंजीकरण प्रमाण पत्र से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी का सत्यापन अनिवार्य है। बिना ओटीपी प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा।
गुरुग्राम में विशेष लोक अदालत आज
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 21 नवंबर को गुरुग्राम के विकास सदन के जिला न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत लगेगी। इस लोक अदालत में परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) की धारा 138 के तहत लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। आपसी सहमति से भी समाधान होता है।
चीनी मिल का पेराई सत्र 23 से शुरू होगा
पलवल सहकारी चीनी मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ 23 नवंबर को किया जाएगा। मिल के सभी बाह्य गन्ना क्रय केंद्र स्थापित कर दिए गए हैं। पलवल चीनी मिल की प्रबंध निदेशक द्विजा ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी गन्ना क्रय केंद्रों के ट्रांसपोर्टरों से अपील की कि वे समय रहते अपने ट्रांसपोर्ट एवं लेबर की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।