जो पक्ष ज्यादा बेहतर अधिकार साबित करेगा, संपत्ति वापस पाने का हकदार होगा; दिल्ली हाई कोर्ट
पीठ ने कहा कि जब दोनों पक्षों के दावों की तुलना की गई तो वादी का कब्जे का अधिकार अधिक मजबूत पाया गया। इसलिए उसे संपत्ति का कब्जा वापस पाने का अधिकार है। इसी आधार पर पीठ ने प्रतिवादी की अपील खारिज कर दी।
मकान के मालिकाना हक को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति पर दूसरे पक्ष की तुलना में कब्जे का अधिकार बेहतर तरीके से साबित कर देता है, तो वह उस संपत्ति का कब्जा वापस पाने का हकदार होगा। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने यह टिप्पणी एक संपत्ति विवाद की सुनवाई के दौरान की। पीठ ने लैटिन सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहा कि कब्जा पूरी दुनिया के खिलाफ मान्य होता है, सिवाय उस व्यक्ति के जिसके पास बेहतर अधिकार हो।
मामले में वादी ने दावा किया था कि उसने साल 2006 में मूल आवंटी से जीपीए, बिक्री समझौता, हलफनामा, रसीद, कब्जा पत्र व वसीयत के आधार पर संपत्ति खरीदी थी। बाद में उसने वर्ष 2009 में प्रतिवादी को 15 सौ रुपए मासिक किराए पर किरायेदार के रूप में रखा, लेकिन किराया न देने व मकान खाली न करने पर मुकदमा दायर किया।
सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया था मामला
इससे पहले सत्र अदालत ने मकान मालिक-किरायेदार संबंध साबित न होने के आधार पर मुकदमा खारिज कर दिया था। हालांकि प्रथम अपीलीय अदालत ने पाया कि भले ही वादी के दस्तावेज पूर्ण स्वामित्व का प्रमाण नहीं हैं, लेकिन वे मूल आवंटी से प्राप्त बेहतर अधिकार को दर्शाते हैं।
हाई कोर्ट ने बरकरार रखा अपीलीय अदालत का फैसला
इसके बाद हाई कोर्ट की पीठ ने अपीलीय अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि वादी ने आधिकारिक रिकॉर्ड के जरिए मूल आवंटन व अपने पक्ष में निष्पादित दस्तावेजों को साबित कर दिया है। दूसरी तरफ प्रतिवादी न तो संपत्ति पर अपना कोई स्वामित्व अधिकार साबित कर सकी और न ही वैध कब्जे का कोई आधार पेश कर सकी।
HC ने वादी के कब्जे का अधिकार ज्यादा मजबूत पाया
पीठ ने कहा कि जब दोनों पक्षों के दावों की तुलना की गई तो वादी का कब्जे का अधिकार अधिक मजबूत पाया गया। इसलिए उसे संपत्ति का कब्जा वापस पाने का अधिकार है। इसी आधार पर पीठ ने प्रतिवादी की अपील खारिज कर दी और वादी के पक्ष में कब्जा सौंपने के आदेश को बरकरार रखा है।
वकील मुवक्किल के लिए मिले मुआवजे से ले सकता है बकाया फीस: हाईकोर्ट
उधर एक अन्य फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगर मुवक्किल और वकील के बीच यह सहमति हुई है कि केस में मुआवजे की रक़म के रूप में मिले पैसों से वकील पेशेवर शुल्क लेने का हकदार होगा, बशर्ते मुवक्किल तय फीस का भुगतान होना साबित न कर पाए।
जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने वकील के 36 हजार रुपए के पेशेवर शुल्क की वसूली के दावे को मंजूरी देने वाला फैसला बरकरार रखा है। इसके साथ ही पीठ ने मुवक्किल की दूसरी अपील खारिज कर दी। पीठ ने कहा कि सबूतों से पता चलता है कि वादी (मुवक्किल) को वकील को फीस देनी थी, जिसका भुगतान उसने कभी नहीं किया। उनके बीच यह सहमति हुई थी कि जब भी मुआवजा मिलेगा, उसमें से फीस ले ली जाएगी। यह विवाद मुवक्किल द्वारा अपने पूर्व नियोक्ता के खिलाफ मुआवज़े की कार्यवाही के दौरान शुरू हुआ था।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।