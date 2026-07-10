भाजपा में शामिल होते ही मिला इनाम, IVP से आए चार पार्षदों ने भरा वार्ड समिति चुनाव के लिए नामांकन
भाजपा और AAP के उम्मीदवारों ने 11 वार्ड में नामांकन भरा। केशवपुरम जोन में भाजपा के उम्मीदवार व करोल बाग जोन में आप के उम्मीदवार निर्विरोध नियुक्ति होंगे।
आम आदमी पार्टी से अलग होकर पिछले साल 17 मई को अस्तित्व में आई इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी (आईवीपी) ने आज अपने सभी 16 पार्षदों के साथ भाजपा में विलय कर लिया। इस विलय के बाद अब सदन में भाजपा का संख्या बल 123 पार्षदों से बढ़कर 139 पार्षदों का हो चुका है और इस बढ़त का फायदा भाजपा को 15 जुलाई को होने वाले वार्ड समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव के अलावा स्थायी समिति के चुनावों में होने की संभावना है। इस बीच IVP से भाजपा में शामिल हुए चार पार्षदों ने शुक्रवार को वार्ड समिति चुनाव का नामांकन दाखिल कर दिया।
नामांकन दाखिल करने वाले चार सदस्यों में सिटी सदर पहाड़गंज जोन से अध्यक्ष पद के लिए सदर बाजार वार्ड से पार्षद ऊषा शर्मा, रोहिणी जोन से अध्यक्ष पद के लिए रोहिणी-बी वार्ड से पार्षद सुमन अनिल राणा, नरेला जोन से उपाध्यक्ष पद के लिए बांकनेर वार्ड से पार्षद दुनेश कुमार और मध्य जोन से वार्ड समिति से स्थायी समिति के सदस्य पद के लिए मोलड़बंद से पार्षद होमचंद गोयल शामिल हैं। भाजपा के इन सभी उम्मीदवारों ने महापौर प्रवेश वाही के साथ निगम सचिव अनिल कुमार यादव के समक्ष शुक्रवार को नामांकन भरा। बता दें कि वार्ड समिति व वार्ड समिति से स्थायी समिति के चुनाव 15 जुलाई को होंगे।
इन आठ वार्डों के जोन में भाजपा का पलड़ा भारी
निगम सूत्रों के अनुसार नजफगढ़, नरेला, शाहदरा उत्तरी, शाहदरा दक्षिण, केशवपुरम, सिविल लाइंस जोन, मध्य जोन व दक्षिण जोन में भाजपा का पलड़ा भारी है। इसके अलावा सिटी सदर पहाड़गंज, रोहिणी जोन, पश्चिमी जोन व करोल बाग जोन में आम आदमी पार्टी ताकतवर है।
इन उम्मीदवारों ने भी भरा नामांकन
वार्ड समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के चुनाव व वार्ड समिति से स्थायी समिति के सदस्य पद के चुनाव के लिए सिटी सदर पहाड़गंज जोन से आम आदमी पार्टी (AAP) की पार्षद किरण बाला ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा। उपाध्यक्ष पद के लिए शमीम बानो ने नामांकन भरा। सिविल लाइंस जोन के लिए अध्यक्ष पद के लिए AAP के तिमे शर्मा ने और गुलाब सिंह ने नामांकन भरा। सिविल लाइंस जोन से उपाध्यक्ष पद के लिए AAP से मुनेश देवी ने नामांकन दाखिल किया व भाजपा की तरफ से संजय त्यागी ने नामांकन भरा। करोल बाग जोन से अध्यक्ष पद के लिए AAP के अलका ढिंकरा व उपाध्यक्ष के लिए AAP की कविता चौहान व स्थायी समिति के सदस्य के लिए AAP के राजन अरोड़ा ने नामांकन भरा। रोहिणी जोन से AAP से अध्यक्ष पद के लिए पुष्पा और उपाध्यक्ष पद के लिए आप के रमेश चंद ने पर्चा भरा।
केशवपुरम, नरेला, पश्चिमी और मध्य जोन में इन उम्मीदवारों ने नामांकन भरा
केशवपुरम जोन से अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के विनीत वोहरा ने, उपाध्यक्ष पद के लिए मीनू गोयल ने और स्थायी समिति के सदस्य के लिए भाजपा से सुशील ने पर्चा भरा। रोहिणी जोन से उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा की स्मिता ने नामांकन भरा। नरेला जोन से भाजपा की जनता देवी ने अध्यक्ष पद के लिए और AAP के अनिल कुमार ने उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा। इसके तहत नरेला जोन से उपाध्यक्ष पद के लिए AAP की पार्षद नेहा ने और स्थायी समिति के सदस्य पद के लिए भाजपा के पवन कुमार व AAP के रितु मुकेश कुमार ने नामांकन भरा।
इसके अलावा पश्चिमी जोन से अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के पार्षद हरीश ओबेरॉय, AAP के दीपक वोहरा ने और उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा के सुनील कुमार चड्ढा व AAP की पार्षद डिंपल आहूजा ने नामांकन भरा। मध्य जोन से अध्यक्ष पद के लिए भाजपा की पार्षद नीतू ने और AAP के राकेश लोहिया ने और उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा के प्रवीण कुमार ने नामांकन भरा। दक्षिण जोन से अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के पार्षद धर्मवीर सिंह, AAP के राज बाला टोकस ने नामांकन भरा। दक्षिण जोन में उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा की ममता यादव ने और AAP की पार्षद गीता ने नामांकन दाखिल किया।
नजफगढ़, शाहदरा उत्तरी व शाहदरा दक्षिण जोन में किसने किया नामांकन दाखिल
नजफगढ़ जोन में अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के जयवीर सिंह राणा, AAP की सिम्मी यादव, उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा की सुषमा राठी व AAP की आरती यादव और स्थायी समिति पद के लिए भाजपा की शशि यादव व AAP के सुदेश कुमार ने नामांकन भरा। शाहदरा उत्तरी जोन के अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के पंकज लूथरा ने, AAP की प्रियंका शर्मा ने और उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा के बृजेश सिंह ने और AAP के रोशन लाल ने नामांकन भरा। इसके अलावा शाहदरा दक्षिण जोन में अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के यशपाल सिंह ने और AAP के विजय कुमार, उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा के राजू सचदेवा व AAP की ज्योति रानी ने नामांकन भरा। इसके अलावा शाहदरा दक्षिण जोन में स्थायी समिति के सदस्य पद के लिए भाजपा के मुनेश और AAP की हिना ने नामांकन भरा।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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