imd mausam forecast showers will continue ncr know delhi weather till 18 august दिल्ली में पड़ती रहेंगी फुहारें; 18 अगस्त तक किस दिन कैसा मौसम? NCR पर भी अपडेट, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsimd mausam forecast showers will continue ncr know delhi weather till 18 august

दिल्ली में पड़ती रहेंगी फुहारें; 18 अगस्त तक किस दिन कैसा मौसम? NCR पर भी अपडेट

Delhi Mausam: मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में जारी बारिश का क्रम फुहारों के रूप में इस पूरे हफ्ते रुक-रुक कर जारी रह सकता है। 18 अगस्त तक किस दिन कैसा मौसम? जानें मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट…

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 12 Aug 2025 03:00 PM
share Share
Follow Us on
दिल्ली में पड़ती रहेंगी फुहारें; 18 अगस्त तक किस दिन कैसा मौसम? NCR पर भी अपडेट

दिल्ली और एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में मंगलवार को सुबह के वक्त झमाझम बारिश देखी गई। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सोमवार देर रात से हुई बारिश के कारण कई इलाकों में पानी जमा हो गया। वहीं दिल्ली के मिंटो ब्रिज, विजय चौक, मोती बाग फ्लाईओवर, रफी मार्ग और निजामुद्दीन फ्लाईओवर समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश देखी गई। मौसम विभाग ने इस हफ्ते यानी 18 अगस्त तक हल्की बारिश या फुहारें पड़ती रहने का अनुमान जताया है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और एनसीआर के विभिन्न इलाकों में बादल छाए रहने और रात में हल्की बारिश या बूंदाबांदी का अनुमान जताया है। मौसम विभाग की मानें तो 13 अगस्त को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। शाम या रात के समय एक या दो बार हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। दिल्ली में इस हफ्ते अधिकतम तापमान 31 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है।

मौसम विभाग ने 14 अगस्त को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में बादल छाए रहने और सुबह या दोपहर के समय हल्की से मध्यम बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। 15 अगस्त को भी दिल्ली और एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में बादल छाए रहने और सुबह या दोपहर के समय एक या दो बार हल्की बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना है। इसी दिन शाम या रात के समय हल्की बारिश या बौछारें पड़ सकती हैं।

इसके बाद 16, 17 और 18 अगस्त को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश या फुहारें पड़ने की संभावना भी मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। कुल मिलाकर मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली और एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में हल्की बारिश या फुहारें पड़ने का क्रम रुक-रुक कर जारी रहते देखा जा सकता है। इससे तापमान में बढ़ोतरी तो नहीं होगी लेकिन लोगों को उमस का सामना करना पड़ सकता है।