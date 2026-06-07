मानसून दिल्ली कब पहुंचेगा? IMD ने कर दी भविष्यवाणी; अगले 5 दिन के मौसम का हाल भी बताया
भीषण गर्मी से झुलस रहे दिल्ली वालों को मानसून का बेसब्री से इंतजार है। मौसम विभाग के अनुसार, मानसून तीन दिन की देरी से 4 जून को केरल पहुंचा। मौसम विभाग ने उसके दिल्ली पहुंचने की तारीख की भविष्यवाणी कर दी है। साथ ही अगले पांच दिन के मौसम का हाल भी बता दिया है। इसमें 2 दिन आंधी-बारिश का अनुमान है।
तपती गर्मी से परेशान दिल्ली के लोगों को अभी मानसून के लिए इंतजार करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने दिल्ली में मानसून के आगमन की तारीख की भविष्यवाणी कर दी है। दक्षिण-पश्चिम मॉनसून केरल में अपनी सामान्य शुरुआत की तारीख से तीन दिन देरी से 4 जून को पहुंचा था, लेकिन महाराष्ट्र में तय समय पर पहुंच गया है। इससे उम्मीद जगी है कि यह इस महीने के आखिर में अपने सामान्य समय के आसपास मानसून दिल्ली पहुंच सकता है।
मानसून 4 जून को केरल पहुंचा, जो इसके सामान्य आगमन की तारीख एक जून से कुछ दिन और मौसम विभाग के 26 मई के पहले आने के अनुमान से लगभग एक हफ्ता देरी से था। हालांकि, इसके बाद यह तेजी से आगे बढ़ा और 5 जून तक गोवा के पश्चिमी तट के बड़े हिस्से को कवर करते हुए 6 जून को महाराष्ट्र में दाखिल हुआ।
आईएमडी के मानसून ट्रैकिंग मैप के अनुसार, मानसून के 25 जून से 30 जून के बीच दिल्ली और एनसीआर में पहुंचने की उम्मीद है। नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और आसपास के इलाकों के लिए भी यही समय-सीमा रहने की उम्मीद है। दिल्ली पहुंचने के बाद मानसून के उत्तर-पश्चिम की ओर हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के हिस्सों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। पिछले साल दक्षिण-पश्चिम मानसून 29 जून को दिल्ली पहुंचा था, जो 1961-2019 के औसत के आधार पर इसकी सामान्य शुरुआत की तारीख 27 जून से दो दिन देरी से था।
दिल्ली का मौसम पूर्वानुमान
अगले सात दिनों तक दिल्ली में गर्मी रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा।
7 जूनः न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है।
8 जूनः न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है।
9 जूनः अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस का अनुमान है। दिन के समय तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है।
10 जूनः न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। दिन के समय तेज सतही हवाएं चलने की उम्मीद है।
11 जूनः न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जबकि अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। बारिश के साथ आंधी-तूफान की भी संभावना है।
12 जूनः तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। बारिश और आंधी-तूफान से गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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