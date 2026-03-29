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दिल्ली-NCR में 5 दिन अलग-अलग तारीख पर बारिश; कब-कब चलेंगी तेज हवाएं? पूरे हफ्ते का हाल

Mar 29, 2026 03:36 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली-NCR में तेज हवाओं, गरज-चमक और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, इस पूरे हफ्ते मौसम में उलटफेर देखा जाएगा। कब-कब होगी बारिश? इस रिपोर्ट में पूरे हफ्ते का हाल…

दिल्ली-NCR में 5 दिन अलग-अलग तारीख पर बारिश; कब-कब चलेंगी तेज हवाएं? पूरे हफ्ते का हाल

Delhi Weather: मौसम विभाग ने दिल्ली-NCR के अलग-अलग हिस्सों में 2 दिन तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश या बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली-एनसीआर में आज और कल मौसम खराब रहने और गरज चमक के साथ आंधी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली के साथ एनसीआर में आज को लेकर कुल 5 दिन गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। IMD के अनुसार, इस पूरे हफ्ते मौसम में उलटफेर बना रहेगा। अचानक आंधी बारिश से मौसम में रह-रहकर बदलाव का अनुमान है।

आज भी आंधी बारिश के आसार, येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने आज रविवार को शाम से रात के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में गरज, बिजली कड़कने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली आंधी के साथ बहुत हल्की बारिश देखी जा सकती है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आंधी चलने के दौरान हवा की रफ्तार बढ़कर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है।

30 मार्च को आंधी के साथ बारिश का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने सोमवार यानी 30 मार्च को दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहने और दोपहर के समय गरज के साथ बिजली कड़कने और तेज हवाओं या आंधी के साथ हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हवा की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। आंधी के दौरान हवा की स्पीड बढ़कर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। शाम से रात के दौरान भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना है।

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31 मार्च को भी बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने 31 मार्च को भी दिल्ली-NCR में मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। इस दिन आसमान के बादलों से घिरा रह सकता है। साथ ही दिल्ली-NCR में दोपहर के बाद या रात को गरज-चमक के साथ हल्की बारिश भी देखी जा सकती है। इसके बाद दिल्ली एनसीआर में पहली और दो अप्रैल को बारिश नहीं होगी लेकिन आशिक रूप से छिटपुट बादलों की आवाजाही बरकरार रहने का अनुमान है। इन दोनों ही दिन तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी।

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3 और 4 अप्रैल को भी बारिश के आसार

IMD ने 3 और 4 अप्रैल को भी दिल्ली के साथ NCR में अचानक मौसम बदलने की संभावना जताई है। इन दोनों ही दिन दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश या बौछारें पड़ सकती हैं। इससे दिल्ली के साथ ही NCR में मौसम सुहावना हो जाएगा। कुल मिलाकर आज यानी 29 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक दिल्ली के साथ ही एनसीआर में कुल 5 दिन मौसम के तीखे तेवरों का अनुमान है। इस हफ्ते आंधी और बारिश वाला मौसम रुक-रुक कर देखा जाएगा।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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