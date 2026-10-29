गाजियाबाद में गिराए जाएंगे गुलमोहर ग्रींस के अवैध टावर, हाई कोर्ट का आदेश
कोर्ट ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को दो महीने के भीतर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जीडीए ध्वस्तीकरण पर आने वाले पूरे खर्च की वसूली प्रमोटर (बिल्डर) से भू-राजस्व बकाया के रूप में करेगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के मोहन नगर स्थित गुलमोहर ग्रींस आवासीय सोसाइटी में अवैध निर्माण पर सख्त रुख अपनाते हुए टावर नंबर 27 और 28 को पूरी तरह जमींदोज करने का आदेश दिया है। साथ ही टावर संख्या 16, 17, 18 और 19 की 9वीं और 10वीं मंजिल को भी ढहाने के निर्देश दिए हैं।
यह आदेश जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने गुलमोहर ग्रींस आवासीय सोसाइटी (95 कटोरी मिल मोहन नगर साहिबाबाद) के फ्लैट मालिकों और निवासियों की ओर से कंपाउंडिंग आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को दो महीने के भीतर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जीडीए ध्वस्तीकरण पर आने वाले पूरे खर्च की वसूली प्रमोटर (बिल्डर) से भू-राजस्व बकाया के रूप में करेगा।
साल 2005 में शुरू हुआ प्रोजेक्ट
पोस्ट अपने 95 पन्नों के विस्तृत आदेश में कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह प्रोजेक्ट वर्ष 2005 में शुरू हुआ था। 20 साल बीत जाने के बाद भी यह पूरा नहीं हुआ। यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2010 के तहत कंप्लीशन सर्टिफिकेट हासिल करने की प्राथमिक जिम्मेदारी प्रमोटर की थी, जिसका उसने पालन नहीं किया।
पुलिसकर्मी पर निष्पक्ष जांच न करने का आरोप
कोर्ट ने पाया कि इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह ने निष्पक्ष जांच नहीं की। उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। अवैध निर्माण मंजूरी के मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि 18 दिसंबर 2024 को तीसरा कंपाउंडिंग मैप स्वीकृत करने वाले जीडीए के तत्कालीन उपाध्यक्ष के खिलाफ एक माह के भीतर अनुशासनात्मक जांच शुरू की जाए।
एक महीने में हर्जाना जमा करना होगा
कोर्ट ने प्रमोटर पर 25 लाख का हर्जाना लगाया है, जिसे एक महीने में गुलमोहर ग्रींस रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के खाते में जमा कराना होगा। कोर्ट ने प्रमोटर को निर्देश दिया कि आदेश में उल्लेखित 85 खरीदारों को बेचे कॉमन एरिया की बिक्री राशि वापस की जाए। यह राशि निर्माण लागत और भुगतान की तारीख से 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ खरीदारों को लौटानी होगी।
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अदिति शर्मा
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