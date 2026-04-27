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गुरुग्राम में अवैध निर्माणों पर चलता रहेगा बुलडोजर, हाईकोर्ट का भी रोक से इनकार

Apr 27, 2026 10:15 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम में अवैध कब्जों के खिलाफ जारी तोड़फोड़ अभियान पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकार कानून के तहत अतिक्रमण हटाने के लिए स्वतंत्र है। 

गुरुग्राम में अवैध निर्माणों पर चलता रहेगा बुलडोजर, हाईकोर्ट का भी रोक से इनकार

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम में अवैध कब्जों के खिलाफ चल रहे तोड़फोड़ अभियान पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार और नगर निगम कानून के दायरे में रहकर अतिक्रमण हटाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। जजों ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सड़कों पर अवैध कब्जा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे सार्वजनिक सुविधा प्रभावित होती है। कोर्ट ने पैदल चलने वालों की समस्याओं पर चिंता जताई और प्रशासन को कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई जारी रखने की अनुमति दी।

गुरुग्राम में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर रोक लगाने से साफ इनकार करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि नगर निकाय और राज्य सरकार कानून के दायरे में रहते हुए अवैध कब्जों और नगर निगम नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं। कुछ याचिकाकर्ता हाईकोर्ट के स्टिल्ट प्लस फोर (चार मंजिल भवन) निर्माण पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुबह के सत्र के दौरान तकनीकी खामियां पाने के कारण याचिका को वापस करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू को सुनवाई करने के निर्देश दिया। इसके बाद मामला हाईकोर्ट में सुना गया।

अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सड़कों पर दोनों ओर कब्जा किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। ऐसी स्थिति में हस्तक्षेप करना संभव नहीं है क्योंकि यह सीधे तौर पर सार्वजनिक सुविधा और नगर नियोजन से जुड़ा मामला है। साथ ही 2 अप्रैल के आदेश को स्पष्ट करते हुए कहा कि स्टिल्ट प्लस चार मंजिल पर रोक केवल गुरुग्राम तक सीमित है।

जगह नहीं मिलने के कारण घर तक छोड़ने को मजबूर

पीठ ने शहरी अव्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा कि गुरुग्राम जैसे शहरों में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोग पैदल चलने की जगह न मिलने के कारण घर तक छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। अदालत ने कहा कि हालात सुधारने के लिए कड़े और प्रभावी कदम उठाना समय की मांग है।

स्टिल्ट प्लस चार मंजिल नीति पर लगाई थी रोक

हाईकोर्ट का यह स्पष्टीकरण उस याचिका पर आया, जिसमें कुछ निवासियों ने आरोप लगाया था कि प्रशासन हाईकोर्ट के 2 अप्रैल के आदेश की आड़ में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ कर रहा है। उस आदेश में कोर्ट ने स्टिल्ट प्लस चार मंजिल नीति पर रोक लगाई थी और राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता का आकलन किए ऐसी नीति लागू करना नागरिकों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है।

क्या बोली हरियाणा सरकार?

हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में दलील दी कि मौजूदा कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के तहत नहीं, बल्कि सड़कों से अतिक्रमण हटाकर राइट ऑफ वे सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। गुरुग्राम में अब तक 336 किलोमीटर सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है, जहां लोगों ने डीजी सेट, गार्ड रूम, रैंप और बाऊंड्री से बाहर निर्माण कर रखा था।

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याचिकाकर्ताओं की दलील

वहीं, याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि प्रशासन मनमाने तरीके से कार्रवाई कर रहा है। पेड़ों तक को हटाया जा रहा है, जो कानून के खिलाफ है। हालांकि खंडपीठ ने इन दलीलों को दरकिनार करते हुए आदेश में कहा कि नगर निगम नियमों के उल्लंघन और अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रशासन को कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए कार्रवाई करने की पूरी अनुमति है।

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रिपोर्ट- मोनी देवी

Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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