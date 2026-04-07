गुरुग्राम में अवैध निर्माणों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, दो हिस्ट्रीशीटर रहे निशाने पर
इस कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि भूमाफियाओं पर सर्जिकल स्ट्राइक— सेक्टर-53 व वजीराबाद में HSVP की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे ध्वस्त। भारी मशीनरी से कार्रवाई कर जमीन को मूल स्वरूप में बहाल किया गया।
गुरुग्राम पुलिस ने मंगलवार को भूमाफियाओं के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर असामाजित तत्वों द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटा दिया, और वहां किए गए अवैध निर्माणों को भी बुलडोजर कार्रवाई करते हुए तोड़ दिया। भू-माफियाओं ने इन अवैध ढांचों को सरकारी जमीन पर बना रखा था।
पुलिस को इस बारे में एक खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद उसने सेक्टर 31 और सेक्टर 40 के क्राइम ब्रांच सदस्यों को मिलाकर एक टीम बनाई और इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान इस टीम ने सेक्टर 53 और वजीराबाद इलाकों में HSVP की सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जों को ध्वस्त कर दिया। साथ ही भारी मशीनरी का इस्तेमाल कर जमीन को भी समतल कर दिया।
दो हिस्ट्रीशीटर अपराधी रहे निशाने पर
इस बारे में प्रशासन की तरफ से जारी एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि इस कार्रवाई का निशाना मुख्य रूप से दो अपराधी थे, जिनके नाम वीरेंद्र उर्फ लिलू और तरुण उर्फ मोनू उर्फ नंबरदार हैं। ये दोनों ही वजीराबाद गांव के रहने वाले हैं।
दोनों आरोपियों पर कई गंभीर अपराध के मामले दर्ज
दोनों आरोपियों की जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि ये दोनों हिस्ट्रीशीटर हैं, और इन दोनों का आपराधिक इतिहास बेहद गंभीर किस्म रहा है। इन दोनों पर हिंसा, चोरी, नशीले पदार्थों की तस्करी और रंगदारी मांगने जैसे कई अपराध दर्ज हैं, और ये कई बार जेल भी जा चुके हैं।
सरकारी जमीन पर अवैध ढांचे बनाकर वसूलते थे किराया
जांच के दौरान पता चला कि इन दोनों ने सरकारी जमीन पर अवैध झुग्गियां बना रखी थीं। वे गरीबों से अवैध किराया वसूलते थे और इन जगहों का इस्तेमाल अपनी आपराधिक गतिविधियों को चलाने के लिए करते थे। पुलिस ने जब कार्रवाई को अंजाम दिया उस वक्त इस टीम के साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट RS बाथ और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी भी मौजूद रहे।
सोशल मीडिया पर भी दी जानकारी
गुरुग्राम पुलिस के एक प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, 'गुरुग्राम पुलिस सार्वजनिक जमीनों की रक्षा करने, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों को शोषण से बचाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। एक अपराध-मुक्त और सुरक्षित गुरुग्राम सुनिश्चित करने के लिए, खुफिया सूचना पर आधारित ऐसे सख्त अभियान भविष्य में और भी ज्यादा तेजी के साथ जारी रहेंगे।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।