गाजियाबाद में अवैध स्कूलों पर बड़े ऐक्शन की तैयारी? सरकार ने 15 अगस्त तक मांगी लिस्ट

गाजियाबाद जिले में अवैध रूप से चल रहे स्कूलों की जांच रिपोर्ट एक हफ्ते में तैयार करनी होगी। शासन ने माध्यमिक शिक्षा विभाग से 15 अगस्त तक रिपोर्ट मांगी है। ऐसे में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को जांच और निरीक्षण कर 8 दिन के भीतर लिस्ट बनाकर देनी होगी।

जिले में संचालित अवैध और मानकों का उल्लंघन कर रहे स्कूलों पर शासन ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। शासन ने 22 जुलाई तक ऐसी सभी स्कूलों की रिपोर्ट देने को कहा था, लेकिन जिला माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अब तक भी रिपोर्ट नहीं भेजी है।

शिक्षा विभाग ने इस ढुलमुल रवैये पर सख्ती करते हुए अब 15 अगस्त तक का समय दिया है। ऐसे में विभाग के अधिकारियों को सभी स्कूलों की जांच कर, मान्यता दस्तावेज की जांच पड़ताल कर ऐसे स्कूलों की सूची बनानी होगी जो न तो मान्यता लेकर संचालन कर रहे हैं और ना ही नियमों का पालन कर रहे हैं। साथ ही डमी स्कूलों पर भी सख्ती करने के निर्देश दिए गए हैं। सूची शासन को भेजने के साथ ही ऐसे सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कराते हुए काफी कार्रवाई भी की जाएगी।

बता दें कि जिले में बड़ी संख्या में बगैर मान्यता के ही स्कूल और कोचिंग का संचालन किया जा रहा है, जिनकी जांच के आदेश शासन ने 13 जून को दिए थे, जिसके तहत विभागीय अधिकारियों ने जांच को लेकर तैयारी शुरू कर दी है।

दो महीने पहले बनी थी जांच समिति, अब तक कार्रवाई नहीं : जिले में शासन के निर्देश पर दो महीने पहले जांच समिति गठित की गई थी। इसमें जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और सभी खंड शिक्षा अधिकारी शामिल हैं। 13 जून को जिला विद्यालय निरीक्षक ने बिना मान्यता और नियमों का पालन किए बगैर संचालित हो रहे सभी शैक्षिक संस्थानों को कार्रवाई की चेतावनी देते हुए स्वत: अपने संस्थानों को बंद करने के निर्देश दिए थे। साथ खंड शिक्षा अधिकारियों को भी अपने अपने ब्लॉक में ऐसे संस्थानों की सूची तैयार करने को कहा था।